早安世界》傳統豬瘟明年逐步拔針 台灣113年可望成為亞洲唯一非疫區
傳統豬瘟明年逐步拔針 台灣113年可望成為亞洲唯一非疫區
繼口蹄疫拔針、非洲豬瘟防堵有成，行政院農委會30日宣布，已規劃3階段宣告撲滅傳統豬瘟，第1步是在明年1月停止對肉豬小豬施打豬瘟疫苗，7月全面取消接種，在滿一年無病例發生後，預計在113年6月起適時申請將台灣列為傳統豬瘟非疫區。農委會主委陳吉仲表示，亞洲目前都是這種豬隻致命傳染病的疫區，如果113年年中台灣能完成申請並獲得世界動物衛生組織通過，將成亞洲唯一非疫區，屆時台灣豬肉將可重返國際市場。（看完整報導）
北北基桃跨年夜低溫探15度 元旦見曙光機率偏低
中央氣象局30日表示，31日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚溫度較低，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。氣象局說，元旦及1月2日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍微回升，各地早晚仍涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其是基隆北海岸、東北部地區及大台北山區。至於看見2023年第一道曙光的機率，氣象局說，桃園以北、東半部地區見到日出的機率偏低，新竹以南及離島見到太陽升起的機率是中等偏低。（看完整報導）
新台幣全年重貶9.83%創25年紀錄 專家歸因於美國升息與地緣政治
新台幣匯率30日封關，全年重貶9.83%、創25年來最大跌幅。今年以來，受到美國聯準會「暴力升息」的影響，全球金融市場劇烈震盪，台灣難以倖免；新台幣兌美元匯率更是貶勢凌厲，從年初的27元一路暴跌至32元，近期風向才轉變，回升至30元價位盤整。新台幣貶勢除聯準會暴力升息的因素外，專家表示，地緣政治紛擾也是關鍵。（看完整報導）
台灣民主基金會民調：逾7成民眾願為抗中武統而戰
台灣民主基金會30日公布的「2022 台灣民主價值與治理」民意調查報告顯示，若因「台灣宣布獨立」導致中國攻打台灣，有63.8%受訪者願為保衛台灣而戰，若是中國「為了統一」對台動武，願為保衛台灣而戰的民眾比例上升到71.9%。民主基金會表示，今年也調查民眾對假消息影響的看法，結果顯示，90.5%受訪者認為假訊息對台灣民主政治發展會有危害，認為幾乎沒有危害的比率僅4.3%。（看完整報導）
美專家：台海10年內恐有危險發生 台美日應加緊準備
美國智庫「外交關係協會」會長哈斯近日接受「日經亞洲」訪問時表示，中國應該不會在2023年挑起衝突，但危險時刻可能發生在「今後10年內」。被問到2023年對北京當局意圖的看法時，哈斯認為中國經濟正在放緩，中國領導階層首要任務是處理好COVID-19疫情及加大經濟成長。他並敦促台灣、美國與日本在這段期間採取相關措施，包括利用聯合演習等方式提高中國在區域內動武的代價。（看完整報導）
中國每日染疫死亡人數推估升至9000 官媒稱人民藉疫情寫壯麗篇章
英國醫療資訊分析公司Airfinity一週前分析，中國每天可能有5000人因感染COVID-19死亡，但中國疫情發展快又猛，這家公司30日將最新數據上修至每天恐有9000人死亡。有上海醫院管理階層人士表示，急診病人中有80%是感染了COVID-19，當中約一半是老人，重症高峰已慢慢出現。與此同時，中國官媒刊登紅色大字報把中國當局突然取消疫情管制說成是「明知山有虎、偏向虎山行」的「壯麗篇章」，被批是把喪事當成喜事來辦，遭中國網友罵翻。（看完整報導）
美國之音：華為晶片用盡 恐退出智慧型手機市場
美國之音報導，研調機構Counterpoint Research近日發布報告稱，經查核和比對銷售數據後發現，華為已經用光旗下IC廠海思半導體所設計的高階晶片。受限於美國禁令，台積電和三星等高階晶圓廠都不能繼續替華為代工，華為和海思自2019年被列入美國貿易的黑名單後，緊急囤積超過一年份的晶片，苦撐2年多後用光。但有分析人士指出，華為已另闢戰場，正放眼5G雲端服務和低碳能源等，不過華為的5G網路通訊布局，仍可能引發美國的關注和持續打壓。（看完整報導）
俄中視訊峰會 蒲亭盼加強軍事合作 習近平籲攜手抵禦外力
法新社報導，俄羅斯總統蒲亭30日與中國國家主席習近平透過視訊進行會談，蒲亭讚揚俄中當局為對抗「西方前所未見施壓及挑釁」所做的努力。他提及，在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，俄中戰略夥伴關係「作為穩定因素的重要性」日增，並表示與習近平「對當前全球地緣政治格局改變的原因、過程和邏輯有著相同看法。」新華社報導，習近平在與蒲亭就烏克蘭危機交換意見時說，中俄雙方要在國際事務中密切協調配合，維護聯合國權威和國際法地位，並要繼續推動上海合作組織各方增進團結互信，「攜手抵禦外部勢力干涉破壞」。（看完整報導）
作家華嚴過世享嵩壽100歲 「蒂蒂日記」拍成電影獲金馬獎
家屬表示，知名作家華嚴10日病逝於台北振興醫院，享嵩壽100歲。華嚴本名嚴停雲，是清末民初思想家與翻譯家嚴復的孫女，夫婿是新聞界名人葉明勳，1961年出版首部長篇小說「智慧的燈」之後，持續創作達40餘年。她的「蒂蒂日記」、「七色橋」等多部小說被拍成電影和電視劇，影響廣泛，以她為主題的論文、書評達300多篇。華嚴曾代表中華民國參與多項國際文教組織活動，並獲頒國家文藝獎。文訊雜誌社長封德屏說，華嚴是說故事高手，也是人際網路關係的冷靜旁觀者，更是永遠心存善意的人。文化部長李永得表示，華嚴的創作能量豐沛，影響台灣一代人甚深，成就令人感佩。他形容華嚴辭世是台灣文壇一大憾事，並說文化部將呈請總統明令褒揚。（看完整報導）
花蓮布農族人通報黑熊出沒 成「生態薪水」獎勵首例
花蓮卓溪鄉秀巒部落布農族人蘇明生22日在自家雞寮發現黑熊蹤跡後，主動通報林務局，經架設相機監測到黑熊身影，蘇明生獲頒新台幣8000元獎金。林務局表示，自主通報台灣黑熊現蹤、不傷害，政府將先發給3000元獎勵金，通報後配合架設相機，加發5000元獎勵金，此例是黑熊納入「生態薪水」方案後的首例。（看完整報導）
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