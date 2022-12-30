中國又見喪事喜辦 官媒稱人民藉疫情寫壯麗篇章

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（中央社台北30日電）近日中國官媒刊登紅色大字報聲稱，中國人民面對疫情「明知山有虎、偏向虎山行」的「壯舉」寫下「壯麗篇章」，挨批喪事喜辦被罵翻，如今相關的微博貼文與回應都被刪光。

自由亞洲電台（RFA）29日報導，中國官媒新華社、人民日報和央視等近日在微博刊登紅色大字報稱：「面對疫情，中國人民沒有嚇到，而是用明知山有虎、偏向虎山行的壯舉，書寫下可歌可泣、蕩氣迴腸的壯麗篇章。」

根據央視2020年9月8日掛載於微博的影音，中共領導人習近平曾於「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」發表上述談話。

雖然官媒藉著習近平的說詞「謳歌」中國人民抗疫的偉大壯麗被罵翻而下架，但仍止不住網友在推特等社群媒體的如潮負評。

推特帳號「自牧」的網友引述俄國知名作家索忍尼辛（Alexandre Soljenitsyne）名言：「我們知道他們在說謊，他們也知道他們在說謊，他們知道我們知道他們在說謊，我們也知道他們知道我們知道他們在說謊，但是他們依然在說謊。」

此前河北邯鄲市永年區民政局因發布「關於表揚火化場的通報」，同樣也挨批喪事喜辦。

這份通報指出，當地火葬場12月1日至10日平均火化遺體逾20具，12月10日以來更超過30具，17、18日達41具，「受到群眾好評和領導肯定」。

通報指出，經局黨組研究，決定對「火化場的優異表現給予全局通報表揚」，最後更強調要學習火葬場肯奮鬥、勇負責、敢擔當的精神，確保年底前各項工作「圓滿收官」、「爭創佳績」。

極目新聞曾發評論文章指出，每次火化遺體的背後，都是人間的生離死別，公文措辭不應忘記，這份工作的底色就是悲傷、凝重的，何況火化場的工作量增加，說明很多人在這個冬季離去，絕非值得大張旗鼓慶賀。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111230