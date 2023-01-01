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吳德榮：北台灣偏濕涼 週末有冷空氣南下

2023/1/1 08:33（1/1 08:43 更新）
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圖為南港軟體園區民眾有人撐傘、有人圍巾出門。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局今天針對基隆北海岸、宜蘭發布大雨特報。氣象專家吳德榮說，東北季風影響持續至4日，北台灣濕涼，迎風面偶有雨，5日回溫；6、7日轉乾、有冷空氣南下，降溫程度待觀察。

中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天仍受東北季風影響，北、東偶雨；南海有鬆散的中層雲系移入，中南部雲量增多、仍偶有陽光，局部地區有微量飄雨。氣溫微升，北台灣仍濕涼，中南部舒適、早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，3、4日東北季風略增強，氣溫微降，仍是迎風偶雨、背風面晴時多雲的天氣，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼；5日東北季風減弱，氣溫升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。

吳德榮表示，6、7日另一波冷空氣南下，氣溫下降，6日北、東有局部短暫雨，7日轉乾、天氣好轉；冷空氣目前模擬並不強，仍屬東北季風分級，但模式持續調整中、待觀察。（編輯：管中維）1120101

#吳德榮
#中央氣象局
#北台灣
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