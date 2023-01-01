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高雄跨年吸引人潮 捷運創2022年單日運量新高

2023/1/1 11:05（1/1 11:31 更新）
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高雄跨年「亞灣未來式演唱會」2022年12月31日在夢時代前舉行。高捷公司1日統計，捷運跨年運量約25萬人次，創2022年單日運量新高。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月1日
高雄跨年「亞灣未來式演唱會」2022年12月31日在夢時代前舉行。高捷公司1日統計，捷運跨年運量約25萬人次，創2022年單日運量新高。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月1日
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄跨年「亞灣未來式演唱會」昨晚在夢時代前舉行。高捷公司今天統計，捷運跨年運量約25萬人次，創2022年單日運量新高；輕軌則約5.3萬人次，僅次於去年2月燈會無人機展演時運量。

高雄捷運公司今天表示，昨天跨年，捷運、輕軌分別延至今天凌晨2時及1時30分收班，統計收班前運量，捷運25萬人次、輕軌約5萬3000人次。

根據高捷公司統計，高雄捷運2021年跨年時運量約27萬人次、輕軌約7萬多人次，昨天跨年運量略比前一年跨年低；高捷公司對中央社記者表示，原因還是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，尤其最近似有略升溫情形。

不過高捷公司表示，昨天跨年仍是2022年捷運單日運量最高的一天，輕軌運量最高則是2月27日的6萬2007人次，當天是台灣燈會無人機演出，不過昨天跨年破5萬已是次高；昨天疏運情形順暢，最多人搭乘的是捷運凱旋站。

此外，繼昨天「亞灣未來式演唱會」後，高雄市政府今天晚上還將在高雄流行音樂中心舉辦「高流幸福式演唱會」，接棒迎接新年，史無前例跨年跨2次。

高捷公司表示，今天晚上捷運、輕軌仍分別延至凌晨2時及1時30分收班，散場建議到捷運鹽埕埔站搭乘；輕軌則於今天晚間8時起至凌晨1時30分，C11真愛碼頭站及C12駁二大義站均不開放旅客上下車。

市府交通局今天也發布新聞稿表示，昨天跨年共湧入31萬人，截至今天凌晨1時30分，逾6成民眾使用公共運輸到跨年會場，除捷運、輕軌，接駁車也載運約3000人次，並於凌晨1時30分前完成疏散，較原訂2時完成疏運提早半小時。（編輯：陳仁華）1120101

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