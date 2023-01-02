元旦假期收假國道9路段易塞 午後國5北向高乘載

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天是元旦假期最後一天，交通部高速公路局研判國道9路段易塞，多半集中在午後至晚間，另外，午後西部國道部分匝道封閉，國5北向有高乘載管制。

高公局預估今天國道全天交通量為110百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局研判今天重點壅塞路段為：國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，除國5可能從上午就開始壅塞外，其他國道易塞車時間大約在午後3時或4時至間6時或8時。

根據高公局上午8時20分路況資訊，國道全線車流順暢。

高公局今天實施的國道疏導措施，包括：中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口，下午2時至晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制，另外還有單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

高公局建議西部國道南部地區及國5北向用路人於上午9時前出發，中部地區用路人於中午12時前出發。（編輯：管中維）1120102