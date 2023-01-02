早安世界》蔡總統：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助

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2023新年談話 總統：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助

民國112年元旦升旗典禮1日在總統府前舉行，由國際獅子會台灣總會、台大機器人程式設計團隊、景美女中拔河隊、醫師代表領唱國歌，總統蔡英文手持國旗出席，並於典禮結束後在總統府內發表新年談話。蔡總統表示，新的一年，執政團隊的4項重要任務是照顧人民生活、維持經濟動能、守護國家安全及善盡區域責任。她並說，近來中國疫情升溫，基於人道關懷立場，願意提供必要協助，幫助更多人走出疫情。學者認為此舉可望成為改善兩岸關係的一步，並且蔡總統提及要對話、合作才能解決兩岸問題，代表台灣方面分別向對岸官、民釋出善意，盼在新的一年改善兩岸關係，「是很好的開局」。（看完整報導）

國5壅塞估2日凌晨紓解 收假日9路段車多

2日是元旦3天連假的最後一天，高公局預估國道將出現北返車潮，重點壅塞路段包含國1苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統。公路總局說，建議用路人出發前可至公路總局網站訊息公告頁面、幸福公路App等管道查詢最新路況資訊，以減少塞在車陣中的時間。（看完整報導）

長榮航勤不滿年終太少元旦集體休假致79班次延誤 2日估繼續請假

負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤員工今年年終獎金相當於1個月的薪資，遠低於同一集團的長榮海運（年終加發45個月）與長榮航空（年終獎金3個月），因此發起在元旦休假不出勤，截至1日晚間7時導致79個航班延誤。桃園市機師職業工會表示，年終是最後一根稻草，員工辛勞遭到漠視、基層人力數字問題才是主因。長榮航空企業工會顧問透露，長榮航勤員工2日還會繼續請假，但因屬自發性，無法掌握會有多少人。由於桃勤企業工會本身也有勞資爭議，1日發出聲明拒絕介入支援，且不排除在春節罷工。民航局表示，已要求長榮航勤設法增派人手處理，降低對航班與旅客的衝擊。（看完整報導）

錢要花刀口上 蔡總統：目前沒討論發現金或消費券

去年稅收可望超過預算數新台幣4500億元，總統蔡英文表示，有人主張皆大歡喜、平均發放，但在全球經濟高度不確定的此刻，政府必須未雨綢繆，優先協助高風險民眾及產業，來維持國家因應危機的韌性。她表示，2022年12月31日的國安高層會議並未具體討論發放消費券或是發放現金，也沒有具體討論時程，政府要視整體經濟局勢再做討論。（看完整報導）

中國恐逾6億人染疫 20天感染率超過全球3年總和

中國當前疫情升溫既快又猛，專家推估北京恐近1800萬人染疫，另據綜合各種估算全中國感染人數上看6億，這代表近20天以來的COVID-19感染率超過了全球所有國家3年的感染率。由於中國已經不做大規模檢測，政府也未建立抗原自測上報平台，沒有準確的統計數據，但從網路發布的各種預測情況來看，比較一致的結論是：目前全中國絕大多數城市都已經達峰，感染率都超過50%，一些城市甚至超過90%。由於中國染疫人數激增，各國陸續針對來自中國的旅客實施落地篩檢或要求提供陰性證明等措施，北非國家摩洛哥更是宣布，3日起將禁止所有來自中國的旅客入境。（看完整報導）

2022中國房市凜冬銷售年減22兆 千億級房企腰斬

2022年是中國房市的凜冬時刻，為刺激交易，河南推出「小麥換房」、「大蒜換房」，均以一定的收購價充當部分頭期款，隨後跟進的還有南京的「西瓜換房」、廣州的「荔枝換房」，但房市依然一蹶不振，估計全年銷售額減少近人民幣5兆元（約新台幣22兆元），千億級房企從43家降至20家。不過，業者認為，去年底監管層的調控方向發生變化，以「三支箭」保障融資端，各地開啟新一輪政策放鬆。業者預測，2023年上半年中國房地產行業仍將有不小的壓力，6月份則將是產業走穩的重要時間點。（看完整報導）

金正恩要求新年度核彈數量倍增 南韓警告恐致金正恩政權覆滅

北韓中央通信社1日報導，領導人金正恩要求大幅增加北韓核彈持有量，包括大規模生產戰術核武並開發用於核反擊的新型飛彈，來因應以美國為首的威脅。金正恩指控美國和南韓試圖「孤立和扼殺」北韓，認為國際局勢已轉變為「新冷戰」狀態。南韓媒體分析，這番談話顯示北韓完全無意重返談判桌。南韓國防部對此發表「嚴正警告，稱若北韓意圖使用核武，將為金正恩政權招致滅亡。（看完整報導）

克羅埃西亞改用歐元 成為申根區第27國

南歐巴爾幹半島國家克羅埃西亞當地時間2022年12月31日午夜過後告別舊貨幣庫納（kuna），成為歐元區第20個成員國，並加入歐洲免護照的申根區，同時達成克羅埃西亞於2013年加入歐盟之後的兩個重要里程碑。專家表示，在俄羅斯入侵烏克蘭、導致食品和燃料價格暴漲和全球通貨膨脹率飆升之際，採用歐元將有助於保護克羅埃西亞的經濟，但有部分人士對於克國改用歐元表達憂慮；右翼反對派團體表示，這只會讓德國和法國等大國受益。（看完整報導）

2022棒壘排名 台灣棒球維持世界第2、女壘升3名首次排第3

世界棒壘球總會 （WBSC）昨天公布2022年世界棒球排名結算，台灣隊靠著去年在U12世界棒球賽季軍、U15世界棒球賽季軍、U18世界棒球賽亞軍、U23世界棒球賽季軍，以積分3819分維持在世界第2名；女壘台灣隊去年在世界運動會奪下銅牌，躍升3個名次，首度排名全球第3。（看完整報導）

許嘉維破全國紀錄 可望成台灣進軍亞運男子競走賽第一人

台灣田徑選手許嘉維1日在日本東京元旦競走賽傳出捷報，以1小時26分47秒走完20公里，破全國紀錄，並一舉達到杭州亞運參賽標準，待成績經認定後，將成為台灣首位踏上亞運殿堂的男子競走選手。過去未曾有台灣男子競走選手前進亞運，女子競走選手張珈鳳則曾在2014年參賽。（看完整報導）