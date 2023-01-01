國5壅塞估2日凌晨0時紓解 收假日9路段車多不好走

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（中央社記者余曉涵台北1日電）根據國道即時路況顯示，今天晚間6時部分國道路段壅塞，包含國1頭份到湖口等時速不到40公里。高公局預估，明天國1苗栗-湖口等9路段車多不好走。

今天是元旦連假第2天，根據國道即時路況顯示，晚間6時部分國道壅塞，包含國1五堵-汐止、頭份-湖口、后里-台中系統、下營系統-麻豆；國3鶯歌系統-三鶯、關西-大溪、香山-茄苳、南投服務區-南投；國6東草屯-霧峰系統；國5宜蘭-頭城。

高公局預估，西部國道約今天晚間10時之後才會紓解，國5可能要到明天凌晨0時才會紓解。

另外，明天是元旦連假最後一天，高公局預估國道將出現北返車潮，重點壅塞路段包含國1苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統。

省道方面，公路總局發布新聞稿表示，預估明天主要省道幹道及部分景點路段將有返回工作地及出遊車潮，包含北部地區台2線福隆、台2線及台2乙線關渡-淡水路段、台61線鳳鼻-香山路段，中部地區台61線竹南及中彰大橋路段，南部地區台1線水底寮-台26線楓港路段，及東部地區台9線礁溪路段。

公路總局說，部分銜接國道路段包含台74線台中環線接國3、台86線仁德系統預估也會出現車多情形，建議用路人出發前可至公路總局網站訊息公告頁面、幸福公路App等管道查詢最新路況資訊再出發，以減少塞在車陣中的時間。（編輯：唐聲揚）1120101