東北部2日防大雨 3000公尺高山有望降雪

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局表示，明天因東北季風加上南方雲系北移，全台皆有機會降雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區可能有局部大雨；今明兩天若溫度、水氣配合，3000公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天與今天類似，東北季風加上南方雲系北移影響，全台都有降雨機會，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨。

趙竑指出，3、4日水氣減緩，但仍受東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭仍有局部較大雨勢，各地山區還是有零星飄雨，中部以南有機會看到陽光；5、6日東北季風減弱，雨勢再減緩，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

趙竑表示，目前觀察7日起有一波冷空氣南下，但水氣少、偏乾冷，各地天氣大致晴朗穩定；降溫幅度仍須再觀察，但現在資料尚未達冷氣團強度，冷空氣影響的時間預計到9日。

溫度部分，趙竑提到，4日之前北部全天氣溫約攝氏15至18度，中南部則可達16至23度，早晚仍偏涼；5日起東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍微回升，各地早晚仍涼。

趙竑提醒，4日之前花東地區、恆春半島易有長浪發生，今天台東已觀測到3公尺的浪高。

另外，趙竑提到，由於今明兩天水氣偏多，3000公尺以上高山，如合歡山、玉山可能會有降雪機會；接下來水氣逐日減少，預估7、8日雖然有冷空氣南下，但偏乾冷，因此高山也不易有降雪的情況發生。（編輯：陳仁華）1120101