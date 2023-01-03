迎銀髮海嘯 台科大打造青銀共榮元宇宙

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）面對銀髮海嘯，台灣科技大學打造青銀共榮元宇宙，帶領學生參訪香柏樹長者社區關懷協會，瞭解長輩日常情況，打破長輩與年輕人隔閡，在活動中互相幫助，讓長者感受被需要的光榮感。

台科大今天發布新聞稿指出，他們以數位策展形式，青銀共榮的實體課程成果，轉化為耳目一新的元宇宙空間。台科大人文社會學科主任蘇金輝表示，共「融」代表融合，共「榮」則是彰顯更高層次的榮耀長者及自身。很感謝長輩們包容同學，讓同學們向不同年齡層跨出第一步。

參與這堂課的營建四乙學生周擎說，台灣步入超高齡社會，但青壯年家庭、職場蠟燭兩頭燒，反而減少長者的照護時間，這個課程透過一系列同學設計活動，參與長輩生活，在疊杯競賽後頒發獎狀環節，感受到滿滿成就感，活動帶給長輩心靈富足，絕不只是一張紙。

這是由3名教授開設的課程，包含蘇金輝通識課程「音樂與身心靈管理」、教授翁楊絲茜「教育學程課程-教學媒體實務操作」、教授楊智琄「應用外語系課程-批判識能：議題導向式英文閱讀與寫作（一）」，培養學生具備綜合敘事、多元想像及問題解決能力。

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學生走入香柏樹長者社區關懷協會，課程透過跨領域合作及實踐，發展利他精神。不僅讓同學改觀對長輩原有刻板印象，在課堂分組，特別以跨系所、跨領域方式進行，接觸不同領域的同學分組合作交流、不同年齡層的長者進行青銀互動，讓視野更開闊。

「時間就是最好的愛的表達」，香柏樹長者社區關懷協會台大據點主任江海榮說，這次的課程讓長輩與年輕人打破彼此原先刻板印象與隔閡，在活動中互相幫助，長輩感受到被尊重、被關懷、被需要的光榮感。課程內容也並非蜻蜓點水，協會共有3個據點，共約110名長者。（編輯：卞金峰）1120103