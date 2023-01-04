憂政黨輪替淨零路徑有變 學者籲加速通過氣候法

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（中央社記者張雄風台北4日電）國發會去年底提出強化2030減碳目標。明年適逢總統大選，外界關心若政黨輪替，是否會造成淨零路徑有變數，學者認為立院若通過氣候變遷因應法，淨零變成法定責任，才能讓規劃較有確定性。

國發會去年12月28日公布台灣2050淨零路徑階段減碳目標，根據資料，2030年將較2005年（基準年）排放量減24%加減1個百分點。

台灣科技媒體中心今天舉辦「淨零轉型戰略專家」記者會。由於2024年將是總統大選年，媒體會中提問若發生政黨輪替，是否擔心會造成淨零路徑有變數。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯認為，今天下午立法院將進行「氣候變遷因應法」草案協商，希望這會期結束前能通過，若通過淨零就是法定責任，讓規劃較有確定性。

中央研究院經濟研究所研究員蕭代基表示，其實今年開始就進入大選年，希望接下來有意參選者能在氣候變遷、淨零部分有政策白皮書，且要更積極；現在的氣候變遷因應法草案、2050淨零的戰略都偏保守，最根本的問題都只是考慮成本、擔心對經濟發展有負面影響。

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成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所助理教授鄭祖睿呼應上述意見，主政者想法一定會有影響，比較能避免的就是白皮書，或是法制化；如西班牙就有永續運輸法，設有一定的架構，才能避免之後的政府變更，也有考核、監督預算的方式。

東華大學自然資源與環境學系教授張世杰舉例，若以20年前台灣保育概念和現在相比，現在素質非常高，什麼樣的人會選出什麼樣的執政者，如果要讓政策落實，就是要在民間的淨零概念能普及化落實，形成力量，不管是誰執政，才不會偏差。（編輯：張芷瑄）1120104