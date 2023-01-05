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央行授3祕訣辨識偽鈔 檢舉獎金最高250萬元

2023/1/5 20:45（1/5 22:20 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）農曆春節將至，商家迎來年前消費旺季，卻有不肖人士趁店家忙碌之際，利用偽鈔行騙。央行除了傳授辨識偽鈔3祕訣，也鼓勵民眾檢舉不法元，檢舉獎金最高可達新台幣250萬元。

最近有偽鈔集團趁農曆年前商家忙碌之際，利用偽鈔行騙；央行近日將於主要購物商圈派送新台幣防偽宣傳單，供商家及民眾參閱，也提醒民眾及商家多留意偽鈔辨識，維護自身權益。

央行發行局局長鄧延達今天指出，新台幣防偽功能良好，截至目前，警政單位查獲的偽鈔其實都相當粗劣，只要掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則，就能辨識真偽。

「看一看」是指拿起鈔券迎光看一看，找隱藏起來的水印和隱藏字，「摸一摸」鈔券上面有哪些凹版印紋的觸感，接著「轉一轉」鈔券，看看獨特的窗式安全線、變色油墨和光影變化箔膜。

對於防偽辨識的詳細說明，央行官網（https://www.cbc.gov.tw/tw/cp-1089-56536-0054F-1.html）或中央銀行券幣數位博物館網站（https://museum.cbc.gov.tw/web/zh-tw/anti-counterfeit/circulation）均有提供更清楚的說明。

鄧延達表示，民眾如果發現製造、販售與故意使用偽造券幣情事，可向檢警調機關檢舉，因而破案者，央行將酌予核發檢舉人獎金，最高可達250萬元。

央行重申，法律明定對偽造新台幣犯罪行為處以重罰，依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，勿心存僥倖、以身試法。（編輯：張均懋）1120105

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鄧延達
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