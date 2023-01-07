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禽流感確診3例 雲林、嘉義、南市各1例

2023/1/7 22:30
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（中央社記者楊淑閔台北7日電）防檢局今天表示，接獲家畜衛生試驗所通知，雲林縣台西鄉1黑羽土雞場、嘉義縣六腳鄉1古早雞場及台南市佳里區1肉鵝場，確診H5N1亞型高病原性禽流感，112年迄今確診案例3例。

另外，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局4日發布，111年累計確診及撲殺禽流感禽場案例計51例（陸禽35場、鴨12場、鵝4場），其中確診H5N1占20例。

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關於上述112年累計3例（陸禽2場、鵝1場），防檢局說，包含雲林縣台西鄉1黑羽土雞場的8週齡6480隻、嘉義縣六腳鄉1古早雞場的8週齡6936隻，以及台南市佳里區1肉鵝場的7週齡1088隻，都已依標準作業程序完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局補充，這波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，候鳥路徑上游的韓國與日本，去年10月起再次發生疫情，其中韓國從10月17日至今已有59禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感，日本從10月28日至今日已65禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感，創日本禽場案例數新高。（編輯：張銘坤）1120107

#防檢局
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