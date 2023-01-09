澳籍舞蹈教授張曉雄深耕台灣 獲永久居留梅花卡

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澳大利亞籍的國際級舞蹈、編舞家張曉雄（左）受聘任教於台北藝術大學舞蹈學系達26年，110年還獲得中國文藝協會第62屆文藝獎章「舞蹈獎」，日前獲移民署核准申獲永久居留（梅花卡）。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年1月9日

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）澳大利亞籍的國際級舞蹈、編舞家張曉雄受聘任教於台北藝術大學舞蹈學系達26年，曾獲中國文藝協會文藝獎章「舞蹈獎」，為國內所需高級專業人才，獲移民署核准申獲梅花卡。

移民署發布新聞稿表示，教授張曉雄為國際級舞蹈家及編舞家，曾任澳大利亞國家舞蹈劇場全職舞者，自民國86年起受聘於北藝大舞蹈學系迄今，且110年還獲得中國文藝協會第62屆文藝獎章「舞蹈獎」，為國內所需的高級專業人才，日前核准申獲永久居留（梅花卡）。

張曉雄出生於戰亂時期的柬埔寨，後來移民澳洲進修舞蹈。移民署指出，張曉雄曾經歷戰火、病痛及各種悲歡離合，人生坎坷並未讓他放棄追求舞蹈藝術，他前半生顛沛流離也造就其堅毅築夢的人生價值。

同時，張曉雄融合東西肢體美學培育許多台灣頂尖舞者，長年在國際舞壇創作藝術表演，並運用其國際連結多次促成國際交流，在引進國際舞壇頂尖風潮的同時，將台灣舞者帶向國際舞台。

張曉雄多年深耕文化藝術相關工作，移民署表示，他不僅於舞蹈領域成績斐然，他所出版的文集「野熊荒地」「踐行者—張曉雄的創作人生」及人體攝影作品集「眾神的榮耀」都廣受各界喜愛，張曉雄還曾主演導演張作驥的電影作品「那個我最親愛的陌生人」，獲得110年義大利亞洲電影節最佳電影。

移民署說，張曉雄選擇台灣這塊自由民主的土地，作為貢獻畢身才學知識所在，造就不斷超越自我的藝術成就，日後將在台長期生活，持續在藝術領域貢獻耕耘、發光發熱。

張曉雄也表示，自己在台灣深耕發展，與學生教學相長也讓他獲益良多，很開心能夠為這塊土地作出貢獻。

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移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯說，政府為延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才在台就職取得居留、永久居留。

另外，國家發展委員會為進一步放寬外國專業人才取得國內碩士以上學位得折抵申請永久居留的居留年限，已修正外國專業人才延攬及僱用法，盼能透過多元友善的攬才通路，為外國專業人才打造更友善的工作與生活環境。（編輯：方沛清）1120109