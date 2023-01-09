「萬例年間」居家照護藥師送藥 遠距醫療揭新頁

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）快篩2條紅線、醫師的臉出現在手機螢幕，視訊判斷確診，有藥師送藥到府，台灣防疫走了3年，日增病例破萬，開啟了通訊看診、居家照護送藥，防疫方式在改變，造就醫療新常態。

2022年9月18日，台東池上發生強震，天搖地動後，花蓮縣玉里鎮開業藥師黃啓銘站在滿目瘡痍藥局裡，藥櫃瓶瓶罐罐全撒落在地，幾百種藥盒混在一起，他慢慢蹲下，撿起藥罐一一歸位，即便是地震受災戶，他也未曾終止送藥到府任務，確診病人在等著用藥。

黃啓銘和許多藥師一樣，2022年4月起送藥到府，但和都會藥師不同的是，他的送藥範圍北到瑞穗、南至富里，台9線南來北往起碼1小時，在導航都找不到的小徑，要是迷路就要多花1小時，深夜開在沒有路燈、雜草比人高的路上，偶爾還會衝出山羌。

黃啓銘笑著告訴中央社記者，「開到真的會怕」，過去是民眾走進藥局，這一次換藥師走出去，讓無法出門的患者不怕沒有人照顧，不論迷路、被野狗追、和看門狗對峙半小時，天天送藥到半夜11時，都是值得收藏的美好記憶，如果再次選擇，他依舊會加入任務。

防疫第3年，台灣走進「萬例年間」，首次經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）每天新增病例數破萬，甚至一度逼近10萬，不再執行好似偵探辦案的疫調，也不再集中隔離，改在確診在家好好養病；快篩確診、居家照護等2022年出現，民眾習以為常。

時間回到2022年4月11日，確診者居家照護剛上路，不到1週，4月15日本土病例數已衝到千例，確診人數激增，快篩試劑一度供不應求，出現快篩之亂，短短13天後，台灣疫情在4月28日首次突破萬例，同天「快篩實名制」終於上路，公定價每劑新台幣100元。

PCR之亂接踵而來，當時染疫民眾即使快篩陽性，卻仍必須排隊做核酸PCR，才能判定是否確診，直到2022年5月12日至26日，指揮中心才陸續從3類對象開放到全民快篩陽性經醫師判斷視同確診，視訊看診應運而生。

多數縣市採取平均分配，盡力讓醫師1天維持照顧20幾人，但仍有醫師光視訊診療就需照顧上百、上千名個案。即使辛苦，但基層醫療協會理事長、開業診所醫師林應然說，居家照護系統是很好的制度，因為確診者心裡很惶恐，沒有人能保證自己不是千分之5的重症者。

林應然回憶，透過電話或視訊關懷，不只一次提前發現重症徵兆，建議確診者赴急診就醫，避免重症或死亡等憾事發生。

但他也提到，居家照護仍有美中不足之處，視訊明明無縣市邊界，收案卻須區分縣市；另外，口服抗病毒藥物領藥模式也應視診所真實運作狀況，給予更彈性改善、調整空間。

輕症居家照顧體系建置，遠距醫療、快篩視訊確診、送藥到府、重症專責病房的開設等，確保醫療量能不崩潰，台灣累積確診死亡率維持在經濟合作暨發展組織（OECD）國家第4低、致死率為OECD國家中第6低。

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Omicron第二波疫情2022年8月中旬再起，據指揮中心數據分析，本土個案日增破萬例已持續250天以上，但台灣與「病毒共存」、重啟國門步調不變，10月13日台灣暌違939天邊境解封迄今，來台旅客不必居家檢疫，確診者隔離也只要5天。

去年是疫情第3年，也是台灣防疫態度巨變的1年，從清零走向與病毒共存，疫情帶來了不只是不便，其實也有好的改變，包含健保卡升級，為遠距醫療掃除障礙、還推動傳染病防治法修法，為將來可能出現的新型傳染病超前部署。（編輯：陳政偉、陳清芳）1120109