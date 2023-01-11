亞洲門戶交流賽2月開打 旅遊業推主題遊程

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（中央社記者余曉涵台北11日電）亞洲門戶交流賽今年回歸，將在2月開打，旅遊業者攜手樂天桃猿、台灣虎航首創主題遊程，要帶旅客到日本石垣島看球賽及觀光，這也是三方合作首例。

台日棒球交流賽事「亞洲門戶交流賽」將於2月11日至12日在日本石垣島登場，由Rakuten Monkeys樂天桃猿出戰千葉羅德海洋隊，樂天桃猿專屬啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls也將前往為樂天加油。

易飛網今天發布新聞稿表示，樂天桃猿聯手旅遊業者易飛網及台灣虎航，三方跨界打造全台唯一的「亞洲門戶交流賽」獨家套裝主題遊程，提供球迷無與倫比的運動觀光體驗，搭乘「台灣虎航xRakuten Monkeys」彩繪機親臨石垣島觀賽，並享有參加選手簽名會資格，還能與樂天女孩近距離互動、遊戲及合影。

易飛網指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，國內吹起赴日旅遊熱潮，自去年10月解封的3.6萬人次，已攀升近3倍至11月的9.9萬人次，從易飛網大數據中可得知，日本為解封後國人出境旅遊首選。

易飛網說，這次與樂天桃猿及台灣虎航共推主題遊程，除正式跨足運動觀光領域，也盼能在競爭的市場環境中突圍，以差異化商品尋找商機新藍海，「亞洲門戶交流賽」獨家套裝主題遊程為業界首創。

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樂天桃猿指出，「亞洲門戶交流賽」感謝日本沖繩縣石垣市政府主辦，是近年最主流的台日棒球交流賽，千葉羅德海洋隊在石垣島迎戰樂天桃猿，自2016年起首戰後，至今已邁入第6屆，前兩年雖受疫情影響取消，但今年在石垣市政府努力下，將重現睽違兩年的台日職棒強者對決。

樂天桃猿備戰「亞洲門戶交流賽」，預計由隊長林泓育領軍，陳鴻文、廖健富等投打好手皆將列為石垣島遠征行列，有機會對決千葉羅德王牌投手佐佐木朗希，樂天桃猿完整投打出征陣容將於日後公布，樂天女孩則由林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵及熊霓同行。（編輯：館管中維）1120111