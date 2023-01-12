蘇花路斷 花蓮農產品轉運啟動鐵路運輸、運費補貼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台9線蘇花公路因坍方導致交通中斷，花蓮轉運至北部的農產品需改行南迴公路或改以台鐵運輸。台鐵局花蓮運務段12日指出，已啟動蔬果北運機制，以蔬果貨車直接上平車的方式，從花蓮站出發運送至宜蘭蘇澳新站，避開公路受阻路段。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）蘇花公路因坍方中斷，公路總局預估15日搶通，花蓮縣府農業處指出，農產品供需不受影響，對於縣內共同運銷北上的農產品改行經南迴公路或轉運台鐵貨運，增加運費將全額補助。

花蓮縣府農業處今天發布新聞資料，受坍方導致運輸受影響的農作物，即日起依花蓮縣政府「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」及農糧署「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」啟動補助。

花蓮縣府農業處農產運銷科長郭仕強接受中央社記者採訪指出，花蓮縣內蔬果供需不受影響，西部蔬果約每天7台貨車行經台8線中橫公路，部分南部蔬果都從南迴公路上，主要影響是花蓮生產轉運至北部拍賣的貨品。

郭仕強指出，花蓮吉安鄉農會、壽豐鄉農會及花蓮蔬菜運銷合作社運輸至北部的蔬果，每天約20噸，最近以芋頭、韭菜、山蘇跟龍鬚菜為大宗，送至台北第一果菜批發市場、第二果菜批發市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭仕強表示，受到蘇花公路159.3公里處上邊坡坍方導致交通中斷，花蓮轉運至北部的農產品需改行經南迴公路或改以台鐵運輸，增加費用可向縣府申請補助，原則上增加費用可全額補助。

台灣鐵路局花蓮運務段長吳金添說，已啟動蔬果北運機制，以蔬果貨車直接上平車的方式，從花蓮站出發運送至宜蘭蘇澳新站，避開公路受阻路段，若有需要的農民可直接聯繫花蓮站貨運辦公室辦理。（編輯：黃世雅）1120112