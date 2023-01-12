菸害防制法三讀 青民協關注校園吸菸區是否取消

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（中央社記者陳至中台北12日電）立法院會今天三讀修正通過菸害防制法部分條文，台灣青年民主協會關注校園內原有的吸菸區是否會取消。教育部則表示，大專全面禁菸施行日期由行政院訂定，目前已有51%大專為無菸校園。

立法院會今天三讀修正通過菸害防制法部分條文，納管加熱菸及載具，禁止電子煙，禁菸年齡提高至20歲，並將大專院校、幼兒園等納為禁菸場所，擴大警示圖文。

青民協今天稍晚發出新聞稿指出，這次修法將校園全面納入禁菸場所，沒有任何吸菸區的排除條款，恐壓縮吸菸者合理的空間，執行上將有問題。

青民協表示，目前包括清華大學、中央大學、中正大學、東吳大學等校，都有在校園內不影響他人的地點設置吸菸區。擔心法案三讀後，各大專院校原已設有的吸菸區將「自動失效」，呼籲衛福部和教育部明確說明。

青民協也提到，民法已下修成年年齡為18歲，但為了保障國民健康，部分國家將吸菸年齡訂在20歲以上。然而，成年年齡與抽菸年齡不一致，勢必在日常生活造成混淆，衛福部必須要加強宣導，避免第一線店員在販賣菸品時，承受不必要的壓力或風險。

對此，教育部晚間以文字回應，並未直接說明大專內的吸菸區是否取消，只說明菸害防制法第47條規定「菸害防制法施行日期由行政院定之」，大專校院全面禁菸規定，將由行政院訂定施行日期。

教育部指出，現行大專校院健康促進計畫已將菸害防制列入必辦議題，目前148所大專校院中，有76校（51%）為無菸校園。

教育部表示，將於近期召開大專校院無菸校園工作會議，並成立學者專家輔導諮詢小組，研擬無菸校園策略，修正大專校院菸害防制工作指引。（編輯：陳政偉）1120112