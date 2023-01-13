長庚醫院體系年終5個月加2萬紅包 發出44.5億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北13日電）農曆春節將屆，全台最會賺錢的長庚醫院宣布，將發放5個月年終獎金並加碼2萬元獎勵金，總計全部院區的員工加起來，長庚醫院體系要發出新台幣44.5億元，預計今天入帳。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，109年最賺錢醫院前5名當中，長庚醫院就占了3個名額，其中林口長庚更是5年蟬聯最賺醫院。

長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成今天接受媒體聯訪表示，今年年終獎金5個月，並額外給予2萬元獎勵金，比去年多1萬元，主因是去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，所有員工都飽受壓力，兢兢業業工作並對防疫有重大貢獻、得到各界肯定。

其他醫院部分，台大醫院表示，年終獎金均比照公務人員發放1.5個月。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新光醫院年終則是比照去年，依考績有3到3.75個月，但今年加發3000元防疫獎金。新光醫院副院長洪子仁表示，這幾年醫療環境越來越艱困，醫護人力更難找，尤其是護理跟醫檢人員，受到COVID-19疫情影響，家長跟小朋友對於投入醫療領域開始有不同想法。

洪子仁強調，醫院人力需求大，挑戰越來越大，希望政府能提高醫藥衛生支出占國民生產毛額（GDP）比例，由6.1%拉高到7.5%以上，才有足夠資源提升薪資，吸引人力投入。（編輯：陳政偉）1120113