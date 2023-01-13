金泉獎競賽 礁溪烏來泰安溫泉區奪十泉十美獎

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）交通部觀光局辦理「金泉獎」競賽，經激烈網路票選及評選委員實地訪視，今天公布礁溪、烏來、泰安溫泉區從全台19個溫泉區脫穎而出，奪下台灣溫泉界最高榮耀「十泉十美獎」。

交通部觀光局、中華民國溫泉觀光協會與各地溫泉協會聯合辦理台灣好湯「金泉獎」票選活動，全台19個溫泉區全力以赴展現特色爭取榮耀，經去年11月至12月激烈網路票選及評選委員實地訪視，最終由礁溪、烏來、泰安溫泉區分別拿下「十泉十美獎」金、銀、銅獎。

觀光局日月潭國家風景區管理處今天下午在日月潭辦理「金泉獎」頒獎典禮，今年獎項包含最佳新創獎、最佳CP值獎、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、最佳造景美學獎、優質服務獎，及眾多溫泉區最高目標「十泉十美獎」，各溫泉區展現最優質服務爭取亮眼成績。

日管處發布新聞稿表示，每個得獎溫泉區皆有出色泉質及服務設施，各家觀光資源也相當豐富，不論是溫泉區歷史文化、當地特色美食佳餚，或是精彩多樣的旅遊景點及遊程，都是各溫泉區長久深耕成果，相當適合遊客安排一趟溫泉旅遊，感謝各協會、業者用心經營。

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日管處表示，最佳新創獎獲獎為礁溪、谷關、大坑溫泉區；顧客感受服務完整度高於實際支付價格的最佳CP值獎得主為泰安、金山萬里、關子嶺溫泉區；貼心提供遊客所需軟硬體設備，使遊客覺得賓至如歸的觀光友善環境獎由知本、四重溪、烏日溫泉區獲得。

以及透過行程規劃與推薦的最佳旅遊推薦獎則是烏來、瑞穗、東埔溫泉區獲獎；整體樣貌最精緻且有整體性的最佳造景美學獎為寶來不老、安通、內灣尖石溫泉區；北港溪、紗帽山、陽明山溫泉區則是獲優質服務獎肯定。（編輯：謝雅竹）1120113