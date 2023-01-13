蘇貞昌視察屏東鹽埔漁港 建2抽水站盼改善淹水

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內政部營建署投入新台幣4.7億元經費助屏東縣府在新園鄉鹽埔漁港興建2座抽水站，盼改善排水量能，預計2024年底完工，行政院長蘇貞昌（左2）13日在屏東縣長周春米（左3）等陪同下前往視察工程進度。（行政院提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月13日

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（中央社記者曾以寧屏東13日電）行政院長蘇貞昌今天在屏東縣長周春米等人陪同下，視察新園鄉鹽埔漁港淹水改善計畫進度，中央投入4.7億元經費助縣府規劃改善，興建2座抽水站、改善排水量能。

中央投入4.7億元經費，助改善屏東縣鹽埔漁港周邊地區淹水情況，興建2座抽水站，預計明年底完工，蘇貞昌今天前往視察。

蘇貞昌致詞說，自己40多年前首次回故鄉選舉，就遇上淹水，去年來視察鹽埔漁港，又受鄉親請託處理淹水問題，因此將建設2個抽水站，盼用最快速度做最好的工程；並請縣府持續密切配合，所需經費將由中央支應，讓漁港更有競爭能力，帶動地方產業發展。

周春米說，鹽埔漁港是南部漁港重鎮，也是遠洋漁業重要基地之一，但因長期容易受上游雜物及河川疏沙影響致造成泊區淤積土砂，嚴重影響漁船停泊及航行安全，因此縣府向漁業署提報工程計畫，盼保障漁民生命財產安全。

周春米並在臉書指出，鹽埔漁港抽水站目前正在上網招標，盼將鹽埔大排護岸防洪標準提升至50年，全面改善淹水情形。此外，中央地方合作投入近10億經費改善鹽埔漁港，目前停車場興建、曳船道改善、北突堤碼頭都已完成，監視系統全面建置中，卸魚場、網具整補場及曬網場也正在招標。

內政部營建署新聞資料指出，鹽埔漁港都市計畫區位處高屏溪及東港溪出海口交會處，每逢颱風豪雨期間、大潮水位升高，易倒灌都市側溝造成淹水。為求改善，由中央前瞻基礎建設計畫補助縣府4.74億元，並由營建署協助屏東縣政府規劃，工程將在鹽埔大排鹽埔仔橋下游加蓋抽水站，提升整體排洪量能，並施作護岸，以利在高水位時能即時抽排，預計明年底完工。（編輯：謝雅竹）1120113