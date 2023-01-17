觀光業缺工媒合率低 勞動部再辦3個月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北17日電）去年10月13日起為期3個月的「觀光暨周邊產業缺工專案協助計畫」屆滿，勞動部今天表示，推介錄用率3.54%、偏低，已與業界盤點出薪資偏低等3大問題及5點共識，將改善續辦3個月。

勞動部今天發布新聞稿指出，勞動力發展署與交通部觀光局合作推動的「觀光暨周邊產業缺工專案協助計畫」已屆滿3個月，昨天發展署邀集交通部觀光局與業界盤點專案執行過程，彙整出3大問題、5點共識，將再續辦3個月，以協助業界解決職缺問題。

發展署就業服務組長陳世昌接受中央社記者電訪時說，3個月的專案推動結果顯示，共推介3053人，業者錄用108人，推介錄用率3.54%、偏低；而業者端提出的職缺為1090人，包含前述推介的108人在內，業者透過其他方式補實職缺所需人力共271人。

關於產官檢視出的3大問題，他說，首先是「業者所開立的職缺薪資普遍偏低」，統計顯示觀光局彙蒐的職缺為2579個，但是業者採月薪且起薪新台幣3萬元以上占43.72%，等於過半職缺不符專案薪資標準，即北北基桃竹地區應達3萬元以上、中南東部不低於2萬8000元；且其中房務員職缺月薪達3萬元以上，更僅占24.87%。

其次是「業者遲未通知求職者面試或回覆錄用結果」，經發展署推介而未獲業者錄用的求職者中，據求職人表示有65.8%未接獲雇主面試、錄取或不錄取通知，因而另尋他職；未獲業者錄用時，約90%業者沒向公立就服機構回覆未錄用原因，連帶影響專案媒合成效。

再者，「部分業者對職缺要求不明確或條件過高」，例如部分業者對於房務員職缺雖未提出學歷、經歷或相關工作經驗等要求，卻沒提供求職者面試機會；以及有部分業者招聘接待員，提出大學畢業、精通英日文、具備相關工作經驗及配合輪班等高標，起薪卻只有2萬8000元。

此外，發展署說，共識有5點，包含基於產業缺工需要，再續辦專案媒合服務就業訓練3個月；媒合應聚焦在旅宿業（觀光旅館、旅館及民宿）的房務員及清潔人員的即時職缺。

關於薪資偏低問題，維持原有的專案職缺起薪招募初任人員；如果房務員、清潔員職缺，額外要求外語能力、大專以上學歷、相關證照或一定年資以上工作經驗等條件時，應有正當理由並須合理調高薪資，發展署建議參考主計總處薪資調查，以住宿餐飲業的平均經常性薪資約每月3萬3000元以上給薪。

還有業者應於職缺內容敘明求才需求之具體資格條件，並加快面試及錄用等招募程序，應於求職者投遞履歷後7天內通知面試，並於面試後7天內通知錄取與否。

最後，業者若沒錄用求職者，應向公立就服機構通報未錄用原因；而公立就服機構如有未依業者徵才條件推介求職者，業者可透過發展署設立的專線反映，據以改善。（編輯：張芷瑄）1120117