一卡通票卡主打熱門動漫 咒術迴戰1/27預購

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一卡通公司18日表示，日本知名動畫「新世紀福音戰士（EVA）」劇場版最終版即將上映，一卡通特別推出經典EVA 00、EVA 02精裝一卡通；精裝版含2張卡，分別為主角綾波零和O號機，以及明日香和2號機。（一卡通公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）一卡通公司近年票卡主打動漫ACG造型卡，包括年後加開預購咒術迴戰「特級咒物_兩面宿儺手指」，以及配合日本動畫「新世紀福音戰士（EVA）」將上映劇場版最終版等2款票卡。

一卡通公司今天新聞稿表示，兩系列儲值卡，一款為近年爆紅人氣動漫，另款為90年代動漫迷心中經典，非常值得收藏，預購時間在27日的年初五，提醒動漫迷記得筆記手刀搶起來。

一卡通公司表示，去年推出的咒術迴戰「特級咒物_兩面宿儺手指」一卡通，一上市造成搶購熱潮，共售出超過1萬支。這款一卡通搭配咒語頸帶、3C專用擦拭布內襯及咒術封印木盒，神還原的仿真手指，讓收到手指的預購粉絲們驚艷，沒搶到粉絲紛紛扼腕希望再加開。

一卡通公司公告，將於27日上午11時開放預購，由於咒術迴戰手指一卡通做工精緻，製作期比一般造型卡更長，預計6月中旬陸續到貨，鐵粉們體諒與耐心等候。

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另外，被譽為20世紀90年代最負盛名的日本動畫之一「新世紀福音戰士（EVA）」，動漫ACG粉絲們期待的第4部「新世紀福音戰士新劇場版：將於2月3日全台上映。

為滿足粉絲們收藏周邊商品心願，一卡通公司推出經典EVA「00」、EVA「02」精裝一卡通。精裝版含2張卡，分別為主角綾波零和O號機，以及明日香和2號機。此外，這次特別將第4「使徒」設計成絨毛型造型一卡通，長手長腳晃動樣子，意外多了趣味感。預購時間同樣在27日上午11時，預計3月底可拿到。（編輯：孫承武）1120118