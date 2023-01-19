更多編輯台推薦新聞：
中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打
產經

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
室內口罩鬆綁1/31公布 規劃再催打1針加強劑疫苗
首頁 / 生活

環署推春節環教網路遊戲 可抽超商禮券

2023/1/19 15:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北19日電）環保署今天指出，只要聽過「聽故事愛環境」環境教育Podcast節目者，1月18日到2月3日至環保署臉書公告的「玩樂！玩樂！Baby兔給樂！」網路活動回答問題，就有機會抽超商禮券。

春節團聚少不了玩遊戲，環保署今天發布新聞指出，今年特地規劃網路活動，活動「指定期間」相關資訊公告在環保署活動網頁https://reurl.cc/kqKogb。

環保署指出，1月18日傍晚5時起舉辦的「玩樂！玩樂！Baby兔給樂！」網路活動，分為「任務題」及「知識題」2個單元，只要在「行政院環境保護署」臉書粉絲頁分享活動貼文，即可參加「紅兔大展」賞，抽環保綠點；回答指定題目及填寫抽獎資料，答對者並可參加「揚眉兔氣」賞，抽價值新台幣1000元的超商禮券。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保署說，答對愈多題，中獎機會愈大，答對活動所有題目（5題）者，還可參加「潛兔似金」賞，抽價值3000元的超商禮券。活動總獎額146名，總獎金達10萬元。

環保署說明，已將歷年環教繪本徵選的特色議題繪本，以說故事方式呈現，製成「聽故事愛環境」環境教育Podcast節目，民國111年10月4日起，每兩週週二播放，讓幼兒及低年級學童聽故事學知識，扎根環境教育。（編輯：張芷瑄）1120119

#環保署
#行政院環境保護署
#環教
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族