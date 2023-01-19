環署推春節環教網路遊戲 可抽超商禮券

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）環保署今天指出，只要聽過「聽故事愛環境」環境教育Podcast節目者，1月18日到2月3日至環保署臉書公告的「玩樂！玩樂！Baby兔給樂！」網路活動回答問題，就有機會抽超商禮券。

春節團聚少不了玩遊戲，環保署今天發布新聞指出，今年特地規劃網路活動，活動「指定期間」相關資訊公告在環保署活動網頁https://reurl.cc/kqKogb。

環保署指出，1月18日傍晚5時起舉辦的「玩樂！玩樂！Baby兔給樂！」網路活動，分為「任務題」及「知識題」2個單元，只要在「行政院環境保護署」臉書粉絲頁分享活動貼文，即可參加「紅兔大展」賞，抽環保綠點；回答指定題目及填寫抽獎資料，答對者並可參加「揚眉兔氣」賞，抽價值新台幣1000元的超商禮券。

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環保署說，答對愈多題，中獎機會愈大，答對活動所有題目（5題）者，還可參加「潛兔似金」賞，抽價值3000元的超商禮券。活動總獎額146名，總獎金達10萬元。

環保署說明，已將歷年環教繪本徵選的特色議題繪本，以說故事方式呈現，製成「聽故事愛環境」環境教育Podcast節目，民國111年10月4日起，每兩週週二播放，讓幼兒及低年級學童聽故事學知識，扎根環境教育。（編輯：張芷瑄）1120119