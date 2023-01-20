春節連假首日 南橫南迴車流順暢

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）春節連假首日，台東民眾返鄉重要道路南迴公路今天上午車流順暢；中斷13年的南橫公路今年加入春節返鄉疏運，同樣一路暢通。警方預估年初二（23日）車流會大增。

從西部、北部回台東過年的民眾會選擇開車走高速公路後進入南迴公路返鄉。

台東縣警察局大武分局交通組長詹勳昌上午接受中央社記者電話訪問表示，上午南迴公路車流量雖然比平常假日增加，但駕駛配合警方的疏導作為，截至中午一路順暢。

台東另一條返鄉路南橫公路，從98年莫拉克風災後中斷，去年5月恢復全線通車，今年春節加入台東民眾返鄉和旅客的疏運。

關山分局交通組警員林張仲康今天前往南橫公路關心路況，他說，截至中午大關山隧道、向陽遊樂區未出現人潮，從大關山隧道至初來南橫公路入口，車流順暢，預估年初一（22日）車流緩增，年初二（23日）大增。

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他呼籲用路人，南橫公路（台20線）在台東縣境內，自海端鄉初來起至向陽森林遊樂區，全長約67公里，沿途路幅狹窄，全線均為山路，視線不佳，多處道路施工，會車困難，請減速慢行，且切勿任意超車或停車，以維持道路順暢。

警方提醒，沿途無加油站，民眾要先加滿油料後再行上山，以免發生沒有油窘況，於途中如遇任何狀況，可撥打110或鄰近派出所電話，並擇安全停車處所等候，以維持車流順暢及人身安全。（編輯：謝雅竹）1120120