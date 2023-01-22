初一上午車流 估國1南向楊梅至新竹等6路段易塞

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（中央社記者王寶兒台北22日電）今天進入春節連假第3天（初一），高速公路局表示，預判上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅至等6路段。關於國道1號頭屋路段的連環追撞事故，造成後方回堵3公里。

高速公路局今天發布新聞稿指出，今天清晨4時57分於國1北向127.3K發生1大客車與5小客車追撞事故，占用全車道，其中1大客車及1小客車起火，事故已於上午8時21分排除，1人重傷、8人輕傷，2人OHCA（到院前心肺功能停止），後方回堵3公里。

高公局表示，目前全國道路況大致正常，截至上午7時，交通量為14.6百萬車公里；相關疏導措施包括凌晨0時至晚間12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，凌晨5時至晚間12時封閉國5石碇、坪林南向入口、單一費率等。

至於今天上午重點壅塞路段，高公局預判，將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等6路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

替代道路部分，高公局表示，長途則建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

昨天全日交通量為93.5百萬車公里，高公局指出，此為年平均平日（88百萬車公里）的1.1倍，國5交通量為2.7百萬車公里，與年平均平日（2.6百萬車公里）約略相同。

至於今天凌晨0時至凌晨5時的交通量為9.0百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.6倍。高公局預估，今天交通量為120百萬車公里。（編輯：戴光育）1120122