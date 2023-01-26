立委提案政院應設道安會報 跨部會推展交通安全

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（中央社記者王承中台北26日電）台灣交通問題遭外媒關注，國民黨立委游毓蘭、洪孟楷分別提案修法，增訂行政院應設道路交通安全會報，以利跨部會整合與推展交通安全政策，而行政院長應每年向立法院提交交通事故情況、交通安全計畫等報告，以利立法院監督。

國際媒體近來報導台灣交通環境險象環生，甚至還用「行人地獄」形容，再加上台中市、台北市則相繼發生公車撞行人的事故，其中台中市豐原客運撞擊行走在行人穿越線上的行人，造成母嬰死亡慘劇，引發台灣各界關注交通安全的議題。

國民黨立委游毓蘭表示，有鑒於台灣交通意外事故嚴峻，至民國109年道路交通事故死亡人數達3000人，受傷48萬2333人，社會經濟損失估計達新台幣5000億元，顯見交通意外事故對社會危害甚鉅，道安改革為極重要且急迫的課題，政府對此責無旁貸。

游毓蘭指出，為改善台灣交通安全的問題，她已提案訂立交通安全基本法，參酌日本安全體系，由行政院層級的中央政府，設立統合性的行政院交通安全會報，以利交通安全政策的跨部會整合與推展，並制定行政院交通安全基本計畫及推動交通安全相關措施，並設行政院交通安全辦公室，確保相關業務有效推動落實。

游毓蘭表示，行政院交通安全會報由行政院長召集，相關部會、地方縣市長與學者專家、社會團體組成，其中單一性別人數不得少於總人數1/3，學者專家及社會團體代表人數不得少於總人數1/5。

游毓蘭指出，為有效推展交通安全的政策目的，並落實責任政治，行政院長應每年向立法院提出交通事故情況報告、交通安全措施計畫、交通安全措施概要、相關預算執行報告，以及其他交通安全有關事項，以利立法院監督，並負起相關責任。

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另外，國民黨立委洪孟楷表示，為加強全國道路交通事務的協調、監督、推動及安全提升，他已提案修正道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，增訂行政院應設中央道路交通安全會報，由行政院長擔任召集人，召集相關部會首長、專家學者及民間團體代表共同組成，跨部會協調道路交通管理措施及各類事故預防。

洪孟楷指出，召集人應指定一名政務委員或部會首長擔任安全會報執行長，並由中央主管機關負責幕僚事務。 安全會報決議事項，各相關部會應落實執行，行政院應每季追蹤管考對外公告，並納入每年向立法院提出的施政方針及施政報告。（編輯：楊凱翔）1120126