桃機攜手工研院測試自駕車 評估技術運用可行性

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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）配合機場數位轉型，桃園國際機場股份有限公司攜手工研院在園區公路運行測試自駕車，時速可達50公里，更可自行左右切換車道，以評估自駕技術運用於航廈間運輸服務可行性。

工業技術研究院機械與機電系統研究所自動駕駛技術部經理胡家睿告訴中央社記者，自動駕駛實驗車感知系統可處理複雜背景下紅綠燈辨識與車輛、行人識別；雷達協助感知與其他車輛間相對速度，讓車輛精準控制速度。

胡家睿說，車輛光達可以雷射精準量測與周遭建築、車輛間距離，正確判斷車道切換位置，協助利用高精地圖達到公分等級定位，使自駕車具備依循速限及標線行駛能力，在有遮蔽航廈通道下方也不會有GPS定位訊號干擾問題。

胡家睿表示，隨每次運行蒐集附近場域相關數據，自駕車已可達到切出行為時機判斷或做出等停行為。

桃機公司說，實驗計畫首階段路線為第1、2航廈外圍，全長2.3公里，配有後導車；第2階段為第1航廈到航郵中心與財政部關務署台北關等，共1.9公里；第3階段串接所有路線，運行總長4.2公里。完成所有測試後將再模擬接駁，以固定班次不載客運行。（編輯：李明宗）1120126