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中國核酸檢測需求驟減80% 數百萬人沒頭路難捱歹年冬
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栽桑養蠶不只為絲 多元創新應用顛覆傳統想像

2023/1/28 10:00（1/28 10:41 更新）
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行政院農業委員會苗栗區農業改良場表示，歷經時代變遷與產業轉型，蠶、桑已發展出許多不同創新研發，成為極具潛力及國際競爭力產業。中央社記者管瑞平攝 112年1月28日
行政院農業委員會苗栗區農業改良場表示，歷經時代變遷與產業轉型，蠶、桑已發展出許多不同創新研發，成為極具潛力及國際競爭力產業。中央社記者管瑞平攝 112年1月28日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）過去農民栽種桑樹養蠶主要是為蠶絲，歷經時代變遷與產業轉型，行政院農業委員會苗栗區農業改良場已為蠶、桑開創許多不同創新研發，顛覆傳統想像。

苗栗農改場前身為「蠶蜂業改良場」，改制後新增農作改良及推廣輔導業務，但仍保有蠶、蜂及生物防治等業務，且在科技進步下，努力研發各種蠶桑產品與技術。

苗栗農改場長呂秀英表示，台灣家蠶一定要吃桑葉，從桑苗培育管理、繁殖供應、種植採收到養蠶、飼育，都逐步推動現代化管理技術。

呂秀英說，跳脫養蠶是為獲取蠶繭、紡紗製絲製品框架，走向生物技術產業，利用蠶絲輕柔、高度親和性及透氣性，作為美容保養品、傷口縫合線與人工敷料等生物醫學用素材。

苗栗農改場表示，蠶蛹以往多作為田間堆肥或飼養家禽，經濟效益不高，但研究發現，家蠶為體液免疫反應感受性高昆蟲，受環境或外來物刺激後可自體產生多種具抗菌作用小分子肽。

研究人員利用這項特性，建立友善飼養流程，刺激家蠶化蛹時自發性產生抗菌胜肽，開發抗菌機能性蠶蛹添加於家貓食品，改善寵物貓咪腸道健康，已成功技術移轉國內廠商生產蠶蛹貓咪罐頭。

此外，呂秀英說，桑葉、枝條到桑根全可利用，農改場開發桑葉茶產製技術，輔導技轉廠商生產高機能性茶飲品；桑椹部分，建立果乾、果粉初級加工標準化流程，增加後端加工品多樣化，透過創新科技應用，扭轉傳統一度面臨困境的蠶桑業，成為極具潛力及國際競爭力產業。（編輯：李明宗）1120128

行政院農業委員會苗栗區農業改良場已為蠶、桑開創許多不同創新研發，擴及生技醫藥、保健養生等領域，促進產業多元發展。中央社記者管瑞平攝 112年1月28日
行政院農業委員會苗栗區農業改良場已為蠶、桑開創許多不同創新研發，擴及生技醫藥、保健養生等領域，促進產業多元發展。中央社記者管瑞平攝 112年1月28日
#苗栗農改場
#農委會
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