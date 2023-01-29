拉近精神疾病距離 陽交大師生走入社區同理病友

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（中央社記者郭建伸台北29日電）台劇「我們與惡的距離」探討無差別殺人事件，演繹精神病患者社會處境；北投軍艦岩的陽明交大教室裡，也有一堂「精神疾病距離課」，整合理論與實作，師生走入社區並同理病友心境，盼翻轉精神疾病者污名。

台灣近年精神疾病的社會案件頻傳，引發人心惶惶，更造成精神疾病患者污名化。陽交大公衛所教授雷文玫觀察，2016年小燈泡事件後政府雖布建社會安全網及社區資源，但思維仍以醫療為中心。

雷文玫表示，過去醫學教育以培訓醫師為目的，但以醫院為主體的思維僅適用於治療急性病、重症；許多慢性病長期存於社區，精神疾病患者需要的不只是手術、藥品，「不是吃一顆藥就能解決」，許多國外案例顯示，精神疾病患者的輔具是人，醫師必須看見生理以外需求，並懂得連結社福、職能重建及居住資源。

雷文玫分析，反思醫學教育的不足，她與公衛、精神醫學、社福、護理、傳播等不同學門老師合作，於3年前開設「打造友善社會：精神疾病與我們的距離？」課程，盼醫事背景學生能跨領域學習，理解社會上各種角色如何與精神疾病共存。

雷文玫說，課程內容除了理論知識，也與伊甸基金會活泉之家合作，安排「真人書」環節，讓學生在成為醫事人員之前，體會單純的人際互動，同理患者處境。

此外，課程團隊製作「有點怪也ok」網站，除了展示病友畫作，也以淺顯易懂方式介紹精神疾病，且以病友與家屬視角，提供各類資源、資訊。

參與修課的醫學系學生張宇安表示，由於課堂上曾介紹過「政大搖搖哥」，他與同學以此為報告主題，訪談搖搖哥所在的社區里長，試圖勾勒精神疾病患者與鄰里利害關係。

張宇安表示，他看過台劇「我們與惡的距離」後相當震撼，體會社會對精神疾病患者歧視、誤解，多出於不了解，進而對精神醫療感興趣，因此主動參與這堂課，並從中得到許多啟發與反思。

精神疾病距離課程在陽明交大醫學院即將邁入第3個年頭，雷文玫期許，盼在學生走出醫學院前播下種子，未來從醫時更多一份人文視角。（編輯：張均懋）1120129