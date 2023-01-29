早安世界》陳建仁內閣第2波名單 內政部長林右昌、史哲掌文化部
林右昌任新閣內政部長 史哲掌文化部 外交國防首長人選今公布
準閣揆陳建仁28日公布第2波17人閣員名單，新任者包括內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌。留任閣員有數位部長唐鳳、教育部長潘文忠、交通部長王國材、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲等人。健保署長李伯璋將卸職，由現任衛福部常務次長石崇良接棒。屬於總統職權的外交、國防與陸委會等部會首長人選，預計29日公布。（看完整報導）
春節連假最後一天桃竹苗低溫探6度 國道北向5路段壅塞
中央氣象局表示，受寒流影響，西半部及宜蘭29日大年初八清晨低溫普遍僅攝氏8到10度，低溫「橙色警戒」擴大至17個縣市，桃園市、新竹縣、苗栗縣等地當日低溫可能下探6度，各地都可看到陽光，僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨。交通部高速公路局預估，28日國道北向交通量將達平日年平均的1.2倍，重點壅塞路段可能為國1北向西螺-埔鹽系統和國5北向宜蘭-坪林等5處。（看完整報導）
美空軍上將警告 美中最快2025年可能因台灣爆發衝突
美國空中機動司令部4星上將指揮官米尼漢警告，美國最快可能在2025年與中國爆發衝突，最有可能的原因是台海兩岸問題，他並敦促旗下指揮官在今年推動麾下部隊做好充分的作戰準備。米尼漢解釋，台灣明年1月舉行的總統大選將成中國國家主席習近平進行軍事侵略的藉口，美國也將被國內11月的總統大選分散注意力，「我希望我是錯的，但直覺告訴我，我們將於2025年開戰」。另外，在美國重新部署軍力以對抗中國之際，美軍陸戰隊在關島舉行新基地的啟用儀式，未來可容納5000名陸戰隊官兵，短期內將肩負因應區域威脅的任務。（看完整報導）
中國核酸產業鏈瓦解 數百萬「大白」失業
中國放寬防疫管制不再執行全員核酸檢測後，檢測需求量估計驟減80%，如今只有司機等需要出示陰性證明才能上班的染疫高風險行業勞工，才會現身在核酸檢測亭前，先前獲聘投入其中的數百萬防疫大軍工作與生計頓時沒有著落，身穿白色防護疫的「大白」們成了閒置人力。一名負責採集咽喉樣本的藥劑師說，雇用他的機構原本設有百餘個檢測亭，如今僅保留7個，付給他的收入腰斬，每天只有人民幣200元（約新台幣887元）。有人另謀出路改賣快篩，但因市場飽和，難以獲利。（看完整報導）
北捷連2天收恐嚇信「放炸彈、連續殺人」 警不排除出境陸生涉案
台北捷運公司連續兩天收到網路恐嚇信件，歹徒揚言要在車站月台放置炸彈並連續殺人。北市警方介入調查，涉案IP境外位置包括有日本東京、韓國首爾和荷蘭阿姆斯特丹等多處，由於警方近來收到多起類似案件，研判是同一犯罪集團所為，不排除一名曾在台就學的男性陸生涉有重嫌，但他已於去年底從台灣出境。（看完整報導）
彭博：俄對烏最快2月發動新攻勢 蒲亭準備長期作戰
彭博報導，俄羅斯去年2月24日對烏克蘭展開的全面侵略本應在幾週內速戰速決，卻打了將近一年，而俄國總統蒲亭正準備對烏克蘭發動新一波攻勢，要讓俄國與美國及其盟友的衝突變成長達數年的對峙。親近克里姆林宮的人士表示，新一波攻勢最快可能在2月或3月展開，證實了來自烏克蘭及其盟友的警告，也就是俄羅斯即將發動新的攻擊，且可能在基輔獲得美國與歐洲最新承諾支援的先進坦克抵達前展開。（看完整報導）
親中駭客垃圾訊息鎖定台灣、烏克蘭 Google1年攔下5萬多則
香港英文南華早報27日報導，親中網路駭客組織「龍橋」針對華語用戶，在YouTube等平台散發親中反美與涉及台灣和烏克蘭的垃圾訊息，YouTube的母公司Google去年攔截這類訊息達5萬多則。研究人員發現，龍橋的發文與涉及中國的地緣政治情勢發展密切相關，例如美國聯邦眾議院議長裴洛西去年8月在任內訪台後，龍橋即加劇對台灣的宣傳攻勢，另外也發布批評美國軍援烏克蘭的言論，更聲稱美國是造成猴痘疫情與中國內部反封控抗爭爆發的幕後黑手。（看完整報導）
戰爭英雄當選捷克總統 帕維爾視中國為安全威脅
前北約（NATO）將領帕維爾28日在捷克總統大選決選中勝出。在外交上，帕維爾比現任總統齊曼更親西方，主張對俄羅斯和中國強硬，支持繼續軍援烏克蘭，立場與總理費亞拉領導的政府相近。雖然捷克總統只有象徵、儀式性的權力，但仍可任命政府首長，挑選中央銀行行長和憲法法官，並擔任三軍統帥。（看完整報導）
澳網女單莎芭蓮卡封后 奪生涯首座大滿貫冠軍
來自白俄羅斯但以中立身分出賽的莎芭蓮卡28日以4比6、6比3、6比4擒下哈薩克好手芮芭奇娜，奪下澳洲網球公開賽女單冠軍，這是她首次捧下大滿貫賽金盃，也成為首位以中立身分贏得大滿貫冠軍的選手。由於白俄羅斯支持俄羅斯入侵烏克蘭，本屆澳網主辦單位表示，俄國與白俄選手只能以無國籍的中立身分參賽。（看完整報導）
為台灣愛玉取學名 牧野富太郎故事將搬上NHK
日本放送協會（NHK）4月將播放的晨間劇「爛漫」描述「日本植物學之父」牧野富太郎波瀾萬丈的人生。牧野在世時蒐集了約40萬件植物標本，親手描繪1700多件植物圖鑑，並為1500種以上的新物種命名，奠定了日本植物分類學的基礎。他在127年前到台灣採集植物，台灣愛玉、桂竹的英文學名都包含他的姓氏，故鄉高知縣的牧野植物園並有一片台灣竹林。（看完整報導）
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