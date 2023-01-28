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彭博：俄對烏最快2月發動新攻勢 蒲亭準備長年對戰

2023/1/28 20:57（1/28 21:55 更新）
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彭博報導，俄羅斯總統蒲亭正準備對烏克蘭發動新一波攻勢。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
彭博報導，俄羅斯總統蒲亭正準備對烏克蘭發動新一波攻勢。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）彭博報導，俄羅斯侵略烏克蘭本應幾週內速戰速決，卻演變成近1年戰事；俄羅斯總統蒲亭正準備對烏克蘭發動新一波攻勢，要讓俄國與美國及其盟友的衝突變成長達數年對峙。

彭博（Bloomberg News）引述官員、顧問和其他熟知內情人士報導，克里姆林宮的目標，是證明俄軍能夠在數個月失利後重新奪回主動權，並向基輔及其盟友施壓，要求他們同意達成某種停火協議，讓俄國保有對目前占有領土的控制權。

匿名人士稱，俄軍侵略烏克蘭初期取得的領土如今過半被奪回後，就連蒲亭（Vladimir Putin）也無法否認，他花了數十年打造的軍隊有多弱。

俄軍節節敗隊，使得克里姆林宮許多人在立定當前目標時更加實際，理解到就算保住目前前線，也算是一種成就。

不過蒲亭依舊堅信，俄羅斯擁有人數較多的軍隊及願意承受傷亡的精神，將讓他們能夠扭轉目前為止的頹勢，轉為占上風。

親近克里姆林宮的人士表示，新一波攻勢最快可能在2月或3月展開。這證實了來自烏克蘭及其盟友的警告，也就是俄羅斯即將發動新攻擊，而且可能在基輔獲得美國與歐洲最新承諾支援的戰車抵達前展開。

知情人士還說，隨著俄羅斯的經濟和社會都愈來愈屈從於戰爭需求，莫斯科可能最快在今年春天下達新一波動員令。

政治分析公司R.Politik創辦人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）表示：「蒲亭對於事情進展感到失望，但他還不打算放棄自己的目標。這單純意味對所有人而言，這條路會更漫長、更血腥，也更糟糕。」

美國和歐洲的情報官員質疑俄羅斯是否還有資源發動新一波巨大攻勢。與此同時，烏克蘭的盟友正加強武器支援，準備遞交裝甲車以及首次提供的主力坦克，將可助烏軍突破俄國防線。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1120128

#俄羅斯
#蒲亭
#彭博
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