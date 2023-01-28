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烏東小鎮爆激戰 基輔稱俄軍擬在戰事週年採新攻勢

2023/1/28 16:04（1/28 16:30 更新）
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（中央社烏克蘭巴赫姆特27日綜合外電報導）烏克蘭軍隊與俄羅斯戰士為了爭奪烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）西南部小鎮布格列達爾（Vuhledar）控制權，爆發「激烈」戰鬥，雙方沿著南部前線交戰。

法新社報導，俄烏雙方都聲稱可拿下布格列達爾。這座小鎮周圍都是平坦田地，距離戰略要地帕夫利夫卡（Pavlivka）很近。在俄羅斯入侵之前，布格列達爾人口約1萬5000人。

俄國指派的頓內茨克州領袖普希林（Denis Pushilin）說：「這座城市的包圍和隨後的解放行動，足以解決很多問題。布格列達爾很快就會成為我們非常重要的新功績。」

但烏克蘭方面說，布格列達爾落入誰手，猶在未定之天。

烏克蘭軍方發言人切列瓦提（Sergiy Cherevaty）告訴當地媒體：「那裡戰況激烈。數月來，俄羅斯聯邦的軍隊…不斷試圖在那裡取得大捷。」

俄羅斯企圖控制整個頓內茨克州，其中一項目標就是攻占布格列達爾。俄羅斯已於去年9月宣布將頓內茨克州納入版圖。

烏克蘭本週表示，俄軍在烏東增強了攻擊力道，尤其是在布格列達爾和巴赫姆特（Bakhmut）。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）說，俄國對烏克蘭發起的戰爭將於2月24日滿1週年，莫斯科當局正準備到時展開新一波攻勢。

丹尼洛夫在自由電台（Radio Svoboda）節目中說：「他們現在正準備最大程度動員…他們認為應該可以在周年之前取得一些成果」。

他說：「這不是秘密，他們正準備在2月24日之前展開新一波（攻勢），他們自己也這麼說。」

美國華盛頓智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）認為，俄軍可能會發起一連串具有破壞力的攻擊，「以分散並轉移烏軍的注意力，並為發起決定性攻擊行動創造條件」。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120128

#布格列達爾
#烏克蘭
#俄羅斯
丹尼洛夫
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