教育部設計菁英培訓計畫 台科大生赴加拿大追夢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北31日電）台灣科技大學學生徐世謙透過教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫，到加拿大進修高階擬真生物動畫學程，預計今年暑假前服完兵役後，申請加拿大動畫公司實習機會，繼續追逐夢想。

台科大今天發布新聞稿，目前就讀設計所的徐世謙，曾得到2021紐約藝術指導協會年度獎，作品集也被知名動畫公司夢工廠看中，獲頒獎學金鼓勵。

徐世謙透過教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫，歷經一年的遴選培訓，獲得加拿大雪萊頓技術學院高階擬真生物動畫學程全額學費與生活費補助。在加國學習期間，他成功爭取到索尼影業（Sony Pictures Imageworks）的實習機會，但因學生簽證無法及時轉換為工作簽證，不得不先回台灣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐世謙指出，台灣的動畫產業多做廣告，在加拿大則接觸到電影級的動畫和最新技術。他建議設計領域的學弟妹，不能只著眼於台灣，應關心國際的企業作品、演講和論壇，看見國外的遼闊，修正自己的不足。

徐世謙目前已申請到加拿大一年的工作簽證，預計今年暑假前在台灣服完兵役，繼續申請索尼的實習機會。他相信將來會出現在動畫電影工作人員名單，認為自己不是從0到1，而是從0一路開展到無限大。（編輯：管中維）1120131