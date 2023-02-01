飯店搶攻年後及情人節商機 日本宮崎和牛入菜

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台北晶華酒店今天宣布攜手日本宮崎縣政府，將A5宮崎牛及完熟金桔等宮崎縣物產入菜，以日本名物搶攻年後餐飲商機；另外，情人節將到來，礁溪寒沐、台北文華東方推出住房專案。

台北晶華酒店今天新聞稿指出，引進連續4屆日本全國和牛能力共進會（和牛奧運）冠軍的A5宮崎牛、糖度16至18的完熟金桔（TAMA TAMA）、有深海綠寶之稱的青眼魚、皇室御用宮本米、有50年歷史的柚子胡椒和百年酒造的燒酎，打造期間限定的「宮崎名物豐味祭」。

台北晶華酒店旗下餐廳三燔本家推出「宮崎和牛金桔套餐」，包含宮崎A5和牛柑橘燒酎蒸籠蒸和銀鏡柚子胡椒鍋，有機宮本釜飯、完熟金桔塔等將宮崎物產餐點。

情人節即將到來，礁溪寒沐酒店推出相關住房及餐飲專案外，1樓新開設的伴手禮店提供伴手禮及外帶美食餐點，要讓旅客將旅行的美味帶回家；台北文華東方酒店也推出情人節大餐與情人住房專案。

另外，台北寒舍艾美酒店搶攻情人節商機，巧克光廊於則是推出2款特色造型蛋糕。（編輯：陳清芳）1120201