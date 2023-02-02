大學招生面臨挑戰 文大董事長：主動出擊才有活路

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（中央社記者陳至中台北2日電）受少子女化影響，大學招生面臨挑戰，文化大學董事長陳泰然今天在校內新春團拜說：「獅子搏兔，尚用全力，文化大學豈能守株待兔，妄想不勞而獲。」認為私校主動出擊才有活路。

文化大學去年度招生缺額多，引起各界關注。陳泰然表示，今年（民國112年）的外部招生環境，將比以往更加嚴峻，加上中國大陸學生來台未見鬆綁跡象，南向招生也沒有顯著成長，以及公立大學增額搶人，科技大學和私校無不使出渾身解數，力求在割喉戰中站穩腳步，以求存活。

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今年許多校系都在「個人申請」管道將參採科目數下修，降低門檻。陳泰然表示，文大行政團隊也要在申請業務上集思廣益，解決問題。各院系因專業屬性不同，難免有不同看法，但希望就事論事地討論。

陳泰然也舉出海外例子，日本的私立近畿大學為了反轉逐年下降的報考人數，2007年特別借鏡近畿日本鐵道公司的行銷策略，搭配差異化的實作教學與產學合作特色，讓近畿大學每一年的廣告、宣傳，甚至開學典禮，都成為全日本注目的焦點，成為年輕人心目中嚮往的優質學校，連續多年都是日本報考人數第一，是逆境重生的成功典範。（編輯：管中維）1120202