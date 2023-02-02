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中學生迎接開學 數理、英文收心活動多

2023/2/2 15:18
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（中央社記者陳至中台北2日電）學校寒假逐漸進入尾聲，為迎接開學，教育部舉辦「挑戰數理王」活動，鼓勵高中生主動探索自然科學和數學。代理多益測驗的忠欣公司也舉辦中學生溝通英語力競賽，鼓勵提升表達能力和自信。

教育部今天發出新聞稿，「人機互動─挑戰數理王」挑戰賽，從2月2日起到13日開放報名，活動採線上作答，登入「因材網」就能參加，可選擇數學、自然科，兩科都報名就自動獲得參加「挑戰數理王」的資格。在活動期間內完成試題，依作答題數及正確率，有不同獎項的抽獎機會。

教育部表示，108課綱重視素養導向，數位教材透過精心設計的互動元件，讓學習更有趣味，還有適性診斷等功能，方便瞭解學習狀況和需求。

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除了官方活動，民間也有許多競賽可以參與。代理多益測驗（TOEIC）的忠欣公司舉辦「中學生溝通英語力競賽」，提供證書與獎學金，中學生透過2階段、3技能的競賽，體驗日常溝通英語，提升英文表達基礎與自信，也可以強化自我的學習歷程。

忠欣公司指出，闖過第一階段聽力閱讀測驗後，進入第二階段還可以獲得獎學金新台幣600元到1000元不等。相關資訊可參考活動網站。（編輯：陳政偉）1120202

#教育部
#忠欣公司
#英語力
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