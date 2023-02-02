北竿機場改善環評案再審 補爆破影響海域減輕措施

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（中央社記者張雄風台北2日電）為確保飛航安全，民航局提出北竿機場跑道改善計畫環評案。由於規劃風山爆破作業，環委擔心爆破的聲音、振動可能影響鄰近海域鯨豚，要求進一步評估並擬減輕措施。建議本案補正後再審。

行政院環境保護署今天召開「北竿機場跑道改善計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位交通部民用航空局表示，北竿機場位於連江縣北竿島，現況面積約27公頃，跑道為南北向，跑道長1150公尺、寬30公尺；航廈年容量約為19.6萬人次。

民航局說明，為確保飛航安全，本次變更包含跑道延伸至1500公尺、加寬至45公尺，設置新航站區約20公頃，跑道南、北兩端填地面積約16公頃；既有航空設施保留並更新，另將既有滑行道改善及延伸，以連接北側新航站區，改善後北竿機場總面積64.9公頃。

民航局評估，改善後霧季航班取消率可由現況12.2%減少為4.8%（以5月估計），航廈年容量提高至66.5萬人次。

由於開發過程中，民航局提出風山爆破作業，首次初審會議時環評委員就要求更進一步的規劃內容。

民航局今天說明，單孔炸藥量最大不超過69公斤、每次爆破炸藥量最大不超過2070公斤、每日炸藥量最大不超過4000公斤；爆破作業時覆蓋防爆毯，降低粉塵逸散；開炸後倘若發現疑似有殘留未爆的爆炸物，會停止作業並設立警戒線，依標準作業流程處理殘留爆炸物，並通報作業主管；爆破警戒人員於爆破後15分鐘始得撤離。

環委今天進一步表示，根據資料，馬祖在秋、冬季時北岸常有露脊鼠海豚擱淺的情況，代表當地是鯨豚出沒地區；在爆破作業時聲音經過傳遞，是否有針對鯨豚影響應進行評估，也要研擬減輕對策。

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另外有環委補充，根據研究，空氣中的100分貝，大約是水下160分貝；若依開發單位測量爆破在空氣中瞬間音量達115分貝，在水下大約是175分貝；而目前離岸風電開發為保護鯨豚所設噪音的限值是160分貝，因此希望開發單位除了評估外，也應該要設有爆破噪音的限值。

環委認為，機場改善後可能會引來遊客人數增加，所需的用水、用電增量是否會對整個北竿造成影響應進一步考量；建議在飛安考量下評估於航廈屋頂等處增設太陽能板，並評估增設雨水儲留槽的可行性。建議本案補充修正後再審。（編輯：陳政偉）1120202