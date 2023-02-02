印度大學教育展 半導體實力帶動台校詢問度

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（中央社記者林行健新德里2日專電）駐印度代表處教育組今天應邀參加印度一所大學主辦的國際教育展，得力於台灣半導體實力帶來的能見度，以及後疫情時代的解封，台灣攤位吸引大批學生探詢留學資訊。

這場國際教育展是在北方省（Uttar Pradesh）班尼特大學（Bennett University）舉辦；這所大學是印度第一大報印度時報集團旗下的大學，以培育電腦資訊相關人才為特色，每年都辦理留學教育展。

本屆共有13國43所大學設攤參展，包括新加坡國立大學、英國約克大學、美國亞利桑那大學等，估計有5000名學生參加。校方今年為響應印度政府高等教育國際化的願景，特別邀請台灣駐印度教育組設攤參展。

駐印度代表處教育組攤位提供本年度台灣獎學金、華語文獎學金、「優秀外國青年來台蹲點計畫」獎學金（TEEP）以及國內各大學寄來的文宣資料，許多學生表示希望能到台灣參訪、深造。

教育組組長陳立穎說，多達8成的學生都表示半導體產業新聞讓台灣能見度大增，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間悶壞了，希望能利用印度5到7月暑假期間到台灣研修。

陳立穎補充，印度學生對於華語文獎學金及TEEP短期實習獎學金特別感興趣，教育組將會與國內相關學校聯繫，洽排華語研習團或其他暑期交換計畫。

除了學生外，許多教授也到場了解各國留學優惠措施，主要關心學生出國後的工作及移民機會。

目前正值學生申請台灣學校入學及申請獎學金的季節，教育組近期利用各種機會到主要校園舉行說明會和參加教育展，歡迎更多印度學生到台灣留學。（編輯：張芷瑄）1120202