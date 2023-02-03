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貝里斯颶風釀災情 民團偕道明中學捐贈物資助弱勢

2023/2/3 13:03
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（中央社記者郭建伸台北3日電）中美洲友邦貝里斯去年受到颶風侵襲造成災情，台灣國際幸福家庭聯盟今天舉行「送愛到貝里斯，國際手足情」記者會，在多名中美洲友邦駐台大使見證下，由高雄道明中學捐贈物資款項，盼協助當地弱勢民眾。

台灣國際幸福家庭聯盟今天在立法院舉行「送愛到貝里斯，國際手足情」記者會，除了副理事長林聰明、貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）出席外，也邀請民進黨立委張宏陸、教育部體育署副署長林哲宏、台灣非洲工業發展協會理事長洪慶忠及多名中美洲友邦駐台大使與會。

林聰明表示，台灣國際幸福家庭聯盟的成立宗旨是提升全球健康、和平並促進繁榮，此時應向友邦貝里斯伸出援手，很感謝捐贈物資的公司、學校及團體。

碧坎蒂表示，貝里斯遭受到颶風侵襲導致災害，台灣是第一個向貝里斯伸出援手友邦，她要代表貝里斯政府和民眾，向許多捐贈的團體及台灣政府致上最誠摯感謝。

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張宏陸表示，貝里斯因地理環境特殊，日前遭受颶風災情，但許多友邦與團體伸出援手，可看到友誼的重要；透過今天活動，希望貝里斯能早日重建家園。

高雄道明中學除了捐贈物資，也捐款新台幣30萬元給貝里斯大使館購買平板電腦協助弱勢兒童遠距教學。道明中學校長林耀隆表示，日前邀請碧坎蒂到學校交流時，聽聞貝里斯遭受颶風侵襲破壞，影響當地民眾生活，期盼藉由這次活動，將學校師生的關心與祝福送往貝里斯。（編輯：蘇志宗）1120203

#貝里斯
#碧坎蒂
#林聰明
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