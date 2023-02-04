教育部擬補助世新等校性別所 並增外加名額

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（中央社記者陳至中台北4日電）世新性別所傳將被系所整併，師生抗爭引關注。教育部今天指出，擬透過獎勵補助國內各性別所的教學研究支出，並增外加名額、維持就學穩定，支持性別所維持「獨立所」的狀態。

世新性別所傳出將被「系所整併」，可能併入行政管理系或傳播學院，不再是獨立所。世新性別所「反停招小組」近日在網路發起連署，反對校方以「不賺錢」為由停招性別所，獲得多個性別、婦女團體聲援。

另外，包括民主進步黨籍立委陳秀寳、范雲、賴品妤，以及時代力量黨籍立委王婉諭，日前在立法院教育及文化委員會質詢時，都擔心會影響台灣性別議題的人才布局。尤其台灣只有3校有性別所（高醫大、高師大、世新），世新更是北台灣唯一。

教育部今天以文字回應媒體，為兼顧大學經營與國家重點政策的人才培育，日前已邀集各大學校院性別所代表，研議透過獎勵並補助教學研究支出、增加外加招生名額、維持就學穩定等措施，支持性別所維持「獨立所」來進行人才培育。

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教育部強調，依據「大學法」規定，系所停招調整屬大學自主權則，學校須經校務會議審議通過後，依程序報教育部申請，目前尚未收到世新性別所相關的申請案件。

「世新大學性別研究所反停招小組」臉書專頁近日發文指出，教育部協調增補經費後，校方已同意保留性別所「獨立所」的身分。小組預計本月7日在立法院召開記者會，說明事件進展，並認為在少子女化的趨勢下，「不賺錢」的人文系所遭滅系滅所，恐不會是最後一例。（編輯：李亨山）1120204