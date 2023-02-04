更多編輯台推薦新聞：
台灣燈會試營運 亮燈時間、廁所在哪4大熱門QA一次看
生活

台灣燈會試營運 亮燈時間、廁所在哪4大熱門QA一次看

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

教育部擬補助世新等校性別所 並增外加名額

2023/2/4 15:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北4日電）世新性別所傳將被系所整併，師生抗爭引關注。教育部今天指出，擬透過獎勵補助國內各性別所的教學研究支出，並增外加名額、維持就學穩定，支持性別所維持「獨立所」的狀態。

世新性別所傳出將被「系所整併」，可能併入行政管理系或傳播學院，不再是獨立所。世新性別所「反停招小組」近日在網路發起連署，反對校方以「不賺錢」為由停招性別所，獲得多個性別、婦女團體聲援。

另外，包括民主進步黨籍立委陳秀寳、范雲、賴品妤，以及時代力量黨籍立委王婉諭，日前在立法院教育及文化委員會質詢時，都擔心會影響台灣性別議題的人才布局。尤其台灣只有3校有性別所（高醫大、高師大、世新），世新更是北台灣唯一。

教育部今天以文字回應媒體，為兼顧大學經營與國家重點政策的人才培育，日前已邀集各大學校院性別所代表，研議透過獎勵並補助教學研究支出、增加外加招生名額、維持就學穩定等措施，支持性別所維持「獨立所」來進行人才培育。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部強調，依據「大學法」規定，系所停招調整屬大學自主權則，學校須經校務會議審議通過後，依程序報教育部申請，目前尚未收到世新性別所相關的申請案件。

「世新大學性別研究所反停招小組」臉書專頁近日發文指出，教育部協調增補經費後，校方已同意保留性別所「獨立所」的身分。小組預計本月7日在立法院召開記者會，說明事件進展，並認為在少子女化的趨勢下，「不賺錢」的人文系所遭滅系滅所，恐不會是最後一例。（編輯：李亨山）1120204

#教育部
#世新性別所
#陳秀寳
陳秀寳
世新大學性別所師生反對停招 網路連署獲聲援中研院長廖俊智：找出P3實驗室問題比何時重啟重要
范雲
蘇貞昌拍板 跨國同婚透過函釋解套蘇貞昌請辭 立委籲內閣調整時提升女性閣員比例
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族