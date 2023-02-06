劉克襄再任日本高知觀光親善大使 促雙方交流

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日本高知縣觀光振興部副部長山下修（右）等人6日到中央通訊社拜會董事長劉克襄（左），並且力邀劉克襄繼續擔任日本高知縣的觀光親善大使。中央社記者徐肇昌攝 112年2月6日

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（中央社記者余曉涵台北6日電）日本高知縣今天再度力邀知名作家、中央社董事長劉克襄擔任日本高知縣的觀光親善大使。劉克襄說，有一條土佐黑潮鐵道，與南迴鐵道都在黑潮旁邊，建議可以結成姊妹線，帶動雙方觀光。

日本高知縣觀光振興部副部長山下修等人今天到中央通訊社拜會董事長劉克襄，並且力邀劉克襄繼續擔任日本高知縣的觀光親善大使，並感謝中央社一直以來對高知縣的支持，並介紹NHK最新晨間劇「爛漫」的劇中景點。

NHK最新晨間劇「爛漫」以「日本植物學之父」牧野富太郎為藍本，由於牧野富太郎是高知縣人，因此劇中不少取景地都在日本高知縣。

劉克襄透露，因為「爛漫」這齣晨間劇讓台灣出版社把牧野富太郎的文章整理成書，並找他來寫序，也是因此他與高知縣有這個緣分。台灣生態團體千里步道協會也很希望可以跟高知縣的步道做連結，尤其坂本龍馬的脫藩路線更是很多台灣旅客想要去的景點之一。

山下修則回應，這是很好的資訊，希望可以更具體化的實踐。

山下修介紹以高知縣牧野植物園、佐川町、越知町為中心的牧野富太郎相關景點，預計3月25日起在全縣展開博覽會，現已開始試營運。高知縣牧野植物園有3000多種植物，是日本屈指可數的植物園，南園中的新研究棟預計今年春季開幕，除了美食外也會有牧野富太郎的生平介紹。

他表示，佐川町則是牧野富太郎的故鄉，除了在牧野富太郎誕生之家有遺址資料館供旅客參觀外，預計今年7月將開幕牧野道之驛站，將有觀光資訊、商店、餐廳外，還有能玩賞木製玩具的木藝教育交流設施佐川木頭玩具美術館。

牧野公園則有與牧野富太郎採收的植物標本、種子相關的500種植物可供觀賞；越知町的橫倉山自然之森博物館則是展示牧野富太郎收集到的植物標本、素描等，鄰近的仁淀藍景點、伊尾木洞等都是可以參觀的景點。

山下修還說，高知縣現在有一種很特別的交通工具，是鐵道跟公路兩用車，就位在高知縣的東邊靠近德島縣的地方，很適合旅客參觀。

劉克襄指出，牧野富太郎的文章中寫櫻花跟松樹很獨到，台灣對櫻花跟松樹也很熟悉，因此對台灣來說很震驚。他認為，台灣旅客會對牧野富太郎從小自學卻當上植物學家，以及有13個孩子，很窮卻繼續做植物研究很有興趣。

劉克襄也提到，高知縣有一條土佐黑潮鐵道，與台灣的南迴鐵道都在黑潮旁邊，建議可以結成姊妹線，帶動雙方觀光。山下修也認為這是很好的提案，回去後會好好討論，希望可以實現。（編輯：陳政偉）1120206