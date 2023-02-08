台科大打造智慧巡檢解決方案 協助前線人員

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（中央社記者陳至中台北8日電）高危險場域的巡檢人員，除了本身要夠小心，也須後勤協助。台灣科技大學輔導新創公司，打造「智慧巡檢解決方案」，能呈現人員移動軌跡、停留時間，給予即時的安全警示與提醒。

台科大今天發出新聞稿，育成中心輔導的「獵戶科技」和新光網、緯昌科技等業界公司合作，透過獨家的混合型室內定位技術，對工程巡檢、警政執法、保全安防、倉儲管理、智慧製造等高風險專業市場領域，提供多元化雲端智慧解決方案。

獵戶科技執行長柯承佑表示，這項技術最特別的是透過雲端即時影像串流，完整呈現巡檢人員的移動軌跡、停留時間，並結合即時影像傳輸、設備，還有語音通話、緊急求救按鈕。

柯承佑表示，室內定位技術因建築結構、設計、材質、訊號等問題干擾，發展難度較高。傳統須安裝成千上萬的發射器與接受器，初期布建成本高。他們的混合型定位技術可用於各種場域，且不需任何基礎建設與例行性維護，能省下可觀費用。

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柯承佑畢業於台科大電子工程系碩士班，與3名同學一同創業，近年陸續獲得加速器、天使投資人和策略合作夥伴挹注資金近新台幣1000萬元，並與國內許多企業合作，積極將服務拓展到海外。

台科大產學長楊成發指出，協助校園技術商品化、市場化一直是學校致力推廣的方向。「獵戶科技」與業界指標企業合作，是校園創業的典範，未來將持續協助師生將創意轉換成商機。（編輯：張雅淨）1120208