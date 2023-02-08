南華大學赴越南交流 提倡生命與環保教育

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南華大學校長林聰明（右1）6日至10日率團赴越南交流，並向各大學分享生命與環保教育。圖為林聰明與管理學院院長吳萬益（右2）7日前往河內第二師範大學訪問。（南華大學提供）中央社記者陳家倫河內傳真 112年2月8日

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（中央社記者陳家倫河內8日專電）南華大學校長林聰明一行近日赴越南拜訪姊妹校。林聰明觀察，越南追求經濟發展，在學術上側重拚排名，南華大學此行前來分享生命和環保教育，令越南各學校感覺很有新意。

林聰明此行率領管理學院院長吳萬益、國際及兩岸交流處處長林純純、國際企業學士學位學程主任廖英凱等人6日至10日赴越南交流，除拜訪姊妹校，也前往多所高中、專科招生。

林聰明向中央社表示，他來過越南5、6次，20年前到訪首都河內市時，路上只有腳踏車，再來變成都是摩托車，現在開車的人愈來愈多，還有捷運、摩天大樓，可以感受到越南快速的經濟發展與社會變遷。

他說，在重經濟的思維下，反映在教育上，各大學都想著做研究、拚排名，然而當代科技環境，學生會有情緒困擾、做事不集中等問題；此外，經濟掛帥思維也會以環保為代價，他們此行向姊妹校分享生命與環保教育。

林聰明指出，許多學校在聽了這些教育理念後，一時間可能還無法通盤掌握，但多少都燃起了對方的興趣與好奇。越南重視國家發展，其實也需要提倡大學的社會責任做根基才能有力帶動。

他表示，這次來交流，許多越南的大學都反映，不少老師之前到台灣攻讀碩、博士學位後，素質都有很明顯的提升，接下來希望能夠安排師生到台灣短期交流，或是兩邊合開課程，以及共同執行一些研究計畫。

在前往越南高中與專科招生時，林純純發現，學生對於台灣的美食與文化特別有興趣，不少老師提出，希望南華大學以後可以來辦一些體驗活動，讓學生更加認識台灣。

林聰明表示，南華大學全校共有5300多名學生，其中越南學生有上百名，他們最常攻讀企業管理、旅遊管理等學位，並熱衷學習華語。與其他學生相較，越南學生的學習動機特別強烈，上課都很認真。

林純純指出，在南華大學就讀的國際學生，只要成績及格幾乎都可以獲得學雜費減免，幫學生減輕不少經濟負擔。而結束北部地區的行程後，他們也將前往南部大城胡志明市拜訪各校，並和當地校友聚會。（編輯：黃自強）1120208