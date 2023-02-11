早安世界》土敘強震死亡增至2.2萬人 台土團隊合力救出受困100小時女子

台灣與土耳其兩國搜救人員在強震災區合作執行任務時，發現有一名女子受困在水泥柱下，透過影音生命探測器可看見傷者的腳，後來歷經近20小時努力，終於將人救出。（消防署提供）中央社記者劉建邦傳真 112年2月10日