早安世界》土敘強震死亡增至2.2萬人 台土團隊合力救出受困100小時女子
土敘強震死亡增至2.2萬人 台土團隊合力救出受困100小時女子
土耳其與敘利亞接壤地區6日發生兩起強震，死亡人數已達2.2萬人，台灣與土耳其的搜救人員9日在重災區發現一名35歲女子被困在水泥柱下，經過近20小時救援，順利協助脫困送醫。這名女子在被困100小時後獲救，她的父親激動地與台灣搜救隊員握手、擁抱答謝。土耳其前總理達夫托葛魯9日也對台灣搜救隊表達感謝，並說「因為你們來幫忙救援我們的公民，從現在開始，你們就是我們的公民」。另外，日本台灣交流協會分享，這次派遣至土耳其的台灣救援隊長黃博村，正是2011年日本發生311大地震時前往救災的台灣救難隊長，相信在他帶領下，一定可替土耳其災區民眾帶來希望。（看完整報導）
土敘兩國災區境遇天壤之別 低溫、內戰讓敘利亞恐二度受災
土耳其東南部與相鄰的敘利亞北部地區6日發生兩起規模7以上的強震之後，罹難人數仍在攀升。世界衛生組織9日表示，隨著降雪與低溫讓條件更為惡化，敘利亞災區恐面臨「二次受災」。這5天以來，兩國災區處境有天壤之別，土耳其有數十國與國際組織派出的救難隊與援助物資，敘利亞則付之闕如，因反抗軍與政府長期內戰，向敘利亞災區運送緊急物資變得更複雜棘手。但即使在敘利亞這場嚴重的天災當中，也有展現生命韌性的故事，1名剛出生的女嬰被搜救人員從瓦礫堆救出時，臍帶仍與已嚥氣的母親相連，她獲救的影片在網路上瘋傳，已有數千人表示願意收養。（看完整報導）
日本口罩令3/13起鬆綁 民眾室內戶外均可自行決定是否佩戴
日本政府10日宣布鬆綁口罩政策，從3月13日起，不論是室內或室外是否戴口罩，可由民眾自行判斷決定。政府宣導，搭乘新幹線、長途巴士等公共交通工具時，民眾可不戴口罩，但若到醫院就診，或搭乘通勤時間乘客多的電車或巴士時，鼓勵民眾戴口罩。此外，若民眾有染疫症狀或同居家人有人確診，政府呼籲應盡量避免外出，如果需要到醫院就診，或有必要外出時應戴上口罩，並盡量避免到人多的地方。（看完整報導）
經典賽A組宣傳圖獨缺台灣球員 悍創向MLB抗議
2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日在台灣開打，除地主台灣，古巴、荷蘭、巴拿馬及義大利都在A組，但各分組代表隊名單10日公布後，A組官方宣傳圖封面代表人物獨缺台灣球員，承辦單位悍創運動行銷已向主辦單位美國職棒大聯盟（MLB）嚴正抗議。另外，MLB官網分析，台灣隊的強項是攻擊，特別點名去年中職年度MVP林立，以及全壘打王吉力吉撈．鞏冠，也提到陳傑憲的選球能力。（看完整報導）
新加坡發生非洲豬瘟 自星國帶豬肉品入境台灣重罰20萬起跳
非洲豬瘟中央災害應變中心表示，新加坡7日發現野豬屍體帶有非洲豬瘟病毒，9日向國際組織通報疫情，成為亞洲第17個出現非洲豬瘟疫情的國家，顯示疫情在亞洲地區持續蔓延。應變中心提醒，即日起自新加坡入境旅客違規攜帶豬肉製品來台，初犯將罰款新台幣20萬元，再犯重罰100萬元，外國人若不能當場繳清罰款，將拒絕入境直接遣返。若從新加坡郵寄豬肉產品來台，輸入人也將面臨同樣的罰責。（看完整報導）
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今年首例漢他病毒個案 30多歲女子疑似接觸野鼠感染
疾管署10日公布，國內出現今年首例漢他病毒症候群個案，為一名中部30多歲女性，家中從事飼養白鼠工作，但白鼠經採檢皆呈陰性，推測感染源是野鼠的可能性較高，此家庭已2人確診疑群聚案。漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染風險，主要症狀為突然且持續性發燒、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，部分患者會休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭。（看完整報導）
美國德州考慮禁中國公民買房地產 佛州、阿肯色等11地可能跟進
美國與中國關係日益緊張，基於國家安全，美國德州正在考慮禁止中國公民購買房地產。根據報導，德州這項提案也將適用於俄羅斯、伊朗與北韓民眾，但主要目標似乎是中國公民，且不只德州，佛羅里達、阿肯色、南達科他和其他8個州，也都在考慮跟進立法限制外國人持有不動產。提出法案的德州參議員科爾克霍斯特說，這項提案背後導火線是一名和中國共產黨有關聯的退役中國軍官買下13萬英畝土地，而那塊地靠近墨西哥邊界城市德利奧的勞夫林空軍基地。（看完整報導）
美光全球縮減10%員工 經部：台灣裁員比例較低投資計畫不變
美國半導體大廠美光（Micron）去年底預告將裁員10%，10日傳出美光已開始裁員，台灣美光表示，將於2023年透過人員精簡、自願離職和減少外部招募方式，縮減約10%全球員工人數，並暫停發放獎金，高階主管同步減薪。經濟部表示，均有掌握相關發展，目前台灣美光員工人數約1萬人，但台灣裁員比例不會達到全球平均10%程度，目前美光在台投資計畫也無變化。（看完整報導）
台積電1月營收破2000億元創同期新高 百大專利申請7度居冠
台積電自結1月營收新台幣達2000.51億元，月增3.9%，年增16.2%，創同期新高。法人認為，台積電1月營收表現優於預期，須持續留意2、3月業績情況。除美股走勢外，股神巴菲特是否持續加碼，將牽動台積電股價表現，備受關注。另外，經濟部智慧財產局10日公布去年專利百大排行，本國人專利申請由台積電以1534件、7度居冠；外國人專利申請則由應用材料881件擠下高通，首次成為榜首。（看完整報導）
沙子宸加盟美職運動家隊 社區棒球旅美第一人
國立體大19歲投手沙子宸從小在社區球隊打球，高中才接受正規棒球訓練，如今確定與美國職棒大聯盟（MLB）奧克蘭運動家隊簽約，合約總值逾美金40萬元，將於15日舉行加盟記者會，成社區棒球旅美第一人。沙子宸從小在父親沙開橋成立的社區球隊「TYSA 運動家」打球，在就讀金華國中時，投球最快球速約123公里，市立和平高中畢業時最快球速已到147公里。身高190公分的沙子宸具極佳的身材條件，去年高中畢業曾猶豫是否投入中職選秀，最終沒有報名，升上體育大學磨練後投球穩定性提升許多，現今確定開啟旅美生涯。（看完整報導）
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