情人節旅遊目的地 初次約會選台北、親子遊選宜蘭

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（中央社記者余曉涵台北12日電）2月14日是西洋情人節，旅遊業者特別選出「全台情人節目的地」，包含初次約會可到「台北」城市小旅行、熱戀期來趟「屏東」沙灘之旅，有小孩的父母則可到「宜蘭」親子遊。

一年一度的西洋情人節即將到來，旅遊業者Booking.com發布新聞稿公布「全台情人節目的地」，要讓不同階段的情侶都能度過浪漫假期。

Booking.com表示，對於初次約會的戀人來說，不妨來場「台北」城市小旅行，無論是在信義區走訪四四南村眷村風景，還是乘坐捷運到板橋尋訪老宅咖啡廳，台北方便的大眾運輸和多樣化的景點相當適合剛開始約會的戀人，來場輕鬆的都會之旅。

初次出門旅行的情侶則推薦到「台中」，Booking.com表示，台中不僅氣候宜人，更具備都市建築、文化風情和自然景觀等不同特色景點，旅客可拜訪台中歌劇院欣賞建築之美，或漫步於草悟道享受城市綠意，更可安排至近郊的后豐自行車道騎鐵馬，或於高美濕地觀賞日落，非常適合第一次旅行的戀人們來場小旅行。

Booking.com表示，熱戀期的旅客則推薦到「屏東」，在溫暖的氣候和舒適的海岸線度過甜蜜時光。在屏東除了欣賞純淨沙灘以及湛藍海水之外，還可享受從衝浪到水上摩托車等豐富的水上活動，入夜離開海灘後，旅客可以到恆春小鎮或墾丁大街品嚐在地美食，感受國境之南的悠閒氛圍。

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愛情長跑多年的旅客，Booking.com推薦可到「花蓮」，造訪知名的太魯閣國家公園，手牽手欣賞壯闊的峽谷景觀，更可至七星潭海邊走走，漫步在礫石海灘度過夢幻午後。

Booking.com指出，至於有家庭的旅客們，則是推薦到「宜蘭」來趟親子遊，走訪羅東林業園區，體會過往在地林業的豐富歷史，小朋友更可在園區內盡情奔跑放電；旅客也可到冬山河親水公園悠閒散步，搭上遊船飽覽河岸風光，或到宜蘭傳藝中心，全家人在傳統文化的薰陶以及超好拍的建築中留下美好回憶。（編輯：張雅淨）1120212