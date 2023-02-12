更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

情人節旅遊目的地 初次約會選台北、親子遊選宜蘭

2023/2/12 10:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北12日電）2月14日是西洋情人節，旅遊業者特別選出「全台情人節目的地」，包含初次約會可到「台北」城市小旅行、熱戀期來趟「屏東」沙灘之旅，有小孩的父母則可到「宜蘭」親子遊。

一年一度的西洋情人節即將到來，旅遊業者Booking.com發布新聞稿公布「全台情人節目的地」，要讓不同階段的情侶都能度過浪漫假期。

Booking.com表示，對於初次約會的戀人來說，不妨來場「台北」城市小旅行，無論是在信義區走訪四四南村眷村風景，還是乘坐捷運到板橋尋訪老宅咖啡廳，台北方便的大眾運輸和多樣化的景點相當適合剛開始約會的戀人，來場輕鬆的都會之旅。

初次出門旅行的情侶則推薦到「台中」，Booking.com表示，台中不僅氣候宜人，更具備都市建築、文化風情和自然景觀等不同特色景點，旅客可拜訪台中歌劇院欣賞建築之美，或漫步於草悟道享受城市綠意，更可安排至近郊的后豐自行車道騎鐵馬，或於高美濕地觀賞日落，非常適合第一次旅行的戀人們來場小旅行。

Booking.com表示，熱戀期的旅客則推薦到「屏東」，在溫暖的氣候和舒適的海岸線度過甜蜜時光。在屏東除了欣賞純淨沙灘以及湛藍海水之外，還可享受從衝浪到水上摩托車等豐富的水上活動，入夜離開海灘後，旅客可以到恆春小鎮或墾丁大街品嚐在地美食，感受國境之南的悠閒氛圍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

愛情長跑多年的旅客，Booking.com推薦可到「花蓮」，造訪知名的太魯閣國家公園，手牽手欣賞壯闊的峽谷景觀，更可至七星潭海邊走走，漫步在礫石海灘度過夢幻午後。

Booking.com指出，至於有家庭的旅客們，則是推薦到「宜蘭」來趟親子遊，走訪羅東林業園區，體會過往在地林業的豐富歷史，小朋友更可在園區內盡情奔跑放電；旅客也可到冬山河親水公園悠閒散步，搭上遊船飽覽河岸風光，或到宜蘭傳藝中心，全家人在傳統文化的薰陶以及超好拍的建築中留下美好回憶。（編輯：張雅淨）1120212

#情人節
#情侶旅行
#親子遊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族