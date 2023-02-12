印度國際學校園遊會 台灣媽媽秀美食手藝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里12日專電）印度COVID-19疫情緩穩，新德里英國學校今天恢復舉辦國際日園遊會，台灣媽媽秀出好手藝，販賣台灣美食，2小時內就被掃光，攤位上也擺放台灣獎學金手冊和觀光海報，介紹台灣。

英國學校（The British School）是一所國際學校，學生多為外國駐印度使節、外商以及富裕印度家庭的子女，今年慶祝建校60週年，因此盛大舉辦園遊會慶祝。

過去2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦園遊會，今天恢復舉辦，人潮也特別多，為配合60年校慶，家長攤位的所得將全數捐給學校從事公益用途。

一進校門，包括青天白日滿地紅在內多面國旗並排迎風飄揚，60個攤位販賣著各國特色美食、裝飾品，4名台灣媽媽展現手藝，在食材、調味料等缺乏情況下，仍成功做出了鳳梨酥、杯子蛋糕、滷蛋和奶茶，廣受歡迎。

數名學生、家長，包括巴布亞紐幾內亞駐印度大使柯爾尼（Paulias Korni）在內，表示曾經造訪過台灣，對台灣美食念念不忘，很高興如今能在新德里再次回味。

另一方面，旅居印度10多年的台灣媽媽詹珮綺說，她的小孩就讀這所學校多年，每年都參加園遊會，這是第一次有掛中華民國國旗、有台灣攤位，而今年也是台灣家庭最多的一年。

在台灣美食販賣完畢後，學生家長、同時也是駐印度代表處教育組長陳立穎，在攤位上擺放介紹台灣高等學府及獎學金的手冊，供人索取，同時也掛出台灣觀光海報，增加台灣能見度。

這場園遊會除校長、老師、家長熱舞之外，還有各國特色表演，例如愛爾蘭舞蹈、印度舞蹈、菲律賓竹子舞，以及跆拳道、合唱、交響樂等，全校70個國家學生家長持國旗遊行，熱鬧非凡。（編輯：張芷瑄）1120212

位於新德里的英國學校12日舉辦國際日園遊會，一進校門就可看到青天白日滿地紅旗迎風飄揚。中央社記者林行健新德里攝 112年2月12日