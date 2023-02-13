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清明連假搶攻日韓賞櫻商機 業者推包機行程

2023/2/13 10:37（2/13 10:46 更新）
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可樂旅遊13日宣布推出「韓國追櫻計劃」，在清明連假期間推出濟州航空大邱賞櫻包機等行程。（可樂旅遊提供）中央社記者余曉涵傳真 112年2月13日
可樂旅遊13日宣布推出「韓國追櫻計劃」，在清明連假期間推出濟州航空大邱賞櫻包機等行程。（可樂旅遊提供）中央社記者余曉涵傳真 112年2月13日
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（中央社記者余曉涵台北13日電）今年台灣解封後的第1個賞櫻季，不少旅遊業者紛紛推出日本或韓國賞櫻包機行程，要搶攻解封後的旅客出國賞櫻商機。

今年台灣解封後的第一個賞櫻季，繼日前雄獅旅遊宣布推出「賞櫻包機」，要帶旅客到熊本參觀震後重新對外開放的熊本城天守閣之後，又有業者宣布推出韓國大邱賞櫻包機。

可樂旅遊今天發布新聞稿表示，年初推出首波早春櫻花預購後，市場反映熱烈，日本最早開花的沖繩已全數滿額售罄，國內武陵櫻花季則在上架1個月內，迅速搶購達近8成，目前僅餘零星名額，顯見櫻花的人氣熱度。

可樂旅遊表示，根據數據分析顯示，1月份國內外「櫻花」關鍵字搜尋量更達將近20萬筆，顯示出賞櫻魅力無窮，預估今年春季也將帶來新一波強勁粉紅商機。

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可樂旅遊說，因應熱門賞櫻商機，推出「韓國追櫻計劃」瞄準運動派、宅度假、追星族3大風格旅人路線，更於清明連假期間祭出濟州航空大邱賞櫻包機、江原航空直飛雪獄山，搭配鎮海軍港節櫻花慶典、大邱頭流公園星光夜櫻、鏡浦台櫻花環湖等熱門櫻花季活動。

KKday也看好解封後首檔國外賞櫻旺季，即日起推出日本、韓國、美國賞櫻攻略地圖，推薦各地一日遊帶旅客前往人氣賞櫻勝地、體驗當地特色活動。（編輯：陳政偉）1120213

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