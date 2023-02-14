救護車從哪裡來 高雄學童發明警示系統奪金牌

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救護車、消防車救援搶快發生車禍時有所聞，高雄市愛國國小學生設計「車輛方位警示系統」，運用無線射頻辨識（RFID）技術，搭配路口號誌設置偵測系統，顯示出救護車輛來向，奪得2023IEYI世界青少年創客發明展台灣選拔賽金牌，將代表台灣參加世界賽。中央社記者林巧璉攝 112年2月14日

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）救護車、消防車救援搶快發生車禍時有所聞，高雄市愛國國小學生突發奇想，設計「車輛方位警示系統」。此發明奪得2023IEYI世界青少年創客發明展台灣選拔賽金牌，將代表台灣參加世界賽。

五年級學生謝如婷、張芳瑜與施昀彤在教師陳建良、王雅柔指導下，設計出金牌作品「車輛方位警示系統」。此系統運用無線射頻辨識（RFID）技術，搭配路口號誌設置偵測系統，顯示出救護車輛來向。

張芳瑜接受媒體聯訪表示，只要在救護車輛上貼射頻標籤，當救護車靠近有偵測裝置路口，紅綠燈旁的顯示螢幕就會顯示救護車來向，讓所有路口用路人可判斷如何禮讓、閃避，避免事故發生。

愛國國小鄰近高雄醫學大學附設中和紀念醫院，時常聽到救護車來來往往的鳴笛聲。謝如婷說，上學途中一聽到救護車聲音，開車的父母就會緊張地說「先安靜，趕快幫忙看救護車在哪。」此經驗成了設計發想。

愛國國小這次參賽獲1金、2銀、2銅、2佳作的佳績。愛國國小校長歐陽國榮說，這項發明來自學生在生活中對救護車行駛安全的觀察，救護車交通事故時有所聞，學生發想出便利、有效的改善方案，相當體貼，這個金牌格外有意義。

另一個銀牌作品「校園清潔垃圾籃」來自三年級學生陳仲廷、盧宏恩、王諄堯的發想，此垃圾籃結合吸塵器和垃圾桶、篩網等工具，可將垃圾、落葉、泥沙等分離，達到垃圾減量、資源再利用的目的。

王諄堯笑著說，現在學生人數少，每個人的打掃區域大，遇到落葉季打掃起來非常辛苦。指導老師曹秀美表示，此裝置可搜集沙土，讓土回到土壤，落葉也能回收、堆肥，一舉多得。（編輯：謝雅竹）1120214