跑完馬拉松愛留在金門 中山EMBA捐款百萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2023金門馬拉松落幕，國立中山大學管理學院EMBA校友組團107人參與，共跑了2200公里；決定各捐贈新台幣50萬元給金門家扶中心和金門縣生命線協會，完成「路跑做公益，把愛留金門」任務。（金門家扶中心提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）2023金門馬拉松落幕，國立中山大學管理學院EMBA校友組團107人參與，共跑了2200公里；原本計劃以1公里新台幣100元捐款在地社福機構，經不斷加碼最後共捐出100萬元。

中山大學管理學院EMBA馬拉松團是由校友、金門名城有線電視台董事長許雪芳帶隊，分別參與休閒組、路跑組、半程和全程馬拉松4項賽事。現為金門縣生命線協會榮譽理事長的許雪芳今天告訴中央社記者，107人加起來共跑了2200公里，相當一起接棒繞了台灣2圈。

談起捐款初衷，許雪芳說，校友分享學長陳鄭彥去年發起徒步環島為公益活動後，她提議見賢思齊，大家決定以「1公里捐出100元」方式捐款金門公益團體。沒想到校友熱情響應，大家不斷「競標」加碼，最後籌募到100萬元。

許雪芳說，經過校友討論，大家決定各捐贈50萬元給金門家扶中心和金門縣生命線協會，完成「路跑做公益，把愛留金門」任務，延續跑路熱情，傳愛到金門各處。

金門縣生命線協會理事長謝觀昭表示，生命線於2014年成立，致力關懷生命的全人服務；許雪芳曾任協會第2、3屆理事長，奠定金門生命線根基，現為生命線榮譽理事長。感謝中山大學EMBA響應許雪芳號召提供捐款，不僅肯定生命線的服務，也帶給生命線實質助益。

金門家扶中心主任李桂平說，金門家扶現有220個家庭和325個學童，在2年多來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，社福單位募款不易，這筆捐款猶如及時雨，感謝資深扶幼委員許雪芳和中山大學校友的善行義舉。（編輯：孫承武）1120214