開放港澳來台自由行 台灣旅遊產品搜尋流量升2.5倍

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（中央社記者余曉涵台北14日電）陸委會今天宣布開放港澳來台自由行，根據旅遊業者統計，港澳用戶搜尋台灣商品的流量從昨天起便飆升了2.5倍以上，尤其以飯店、租車等最受到旅客歡迎。

大陸委員會去年11月開放港澳可參加團體來台觀光，陸委會副主委梁文傑今天宣布，考量國內疫情穩定趨緩，為了推動疫後健康有序交流，2月20日上午9時起，恢復港澳居民來台申請。

此消息增加不少港澳遊客準備來台旅遊觀光的意願，旅遊業者Klook接受媒體訪問表示，根據平台數據，港澳用戶在Klook上搜尋台灣商品的流量從昨天起便飆升了2.5倍以上，出現相當明顯的幅度。

Klook說，初步看到港澳旅客關注的商品為「飯店住宿」和「自駕租車」，第3為高鐵車票等交通票券，且相較於其他國外旅客，港澳旅客更加偏好台灣在地美食、展覽甚至溫泉體驗等，更接地氣的活動和行程，也凸顯港澳旅客對深度遊台灣的渴望和熱情。

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旅遊業者KKday分享，台灣因為距離香港、澳門很近，且無語言隔閡，向來是港澳旅客海外旅遊的熱門地之一，港澳旅客也位居疫情前KKday海外旅客來台第3名，最愛的商品種類排行為郊區遊程、交通票券、包車一日遊、特色體驗與美食餐飲。

瞄準港澳旅客來台自由行商機，KKday台灣與香港辦公室合作推出「台灣新寶藏」活動，以「熱門必備優惠」、「走訪台灣寶藏」、「高CP值溫泉/Spa」、「久違寶島美食」、「豪華露營」、「自由行必備品」為主題，涵蓋KKday過去3年新推出的上萬支台灣在地旅遊體驗商品，同時主打外籍旅客限定高鐵買一送一、新景點Xpark水生公園門票等商品最低優惠44折起，要讓旅客體驗不一樣的台灣魅力。（編輯：卞金峰）1120214